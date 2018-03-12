Происшествия

сегодня, 11:27

За коммерческий подкуп липчанин заплатит 1,5 млн штрафа

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#штраф
За коммерческий подкуп липчанин заплатит 1,5 млн штрафа

Становлянским районным судом Липецкой области рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч.7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за незаконное бездействие в интересах дающего, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица, если они совершены за незаконное бездействие, в крупном размере).

Органами предварительного следствия подсудимый обвинялся в том, что он, будучи инспектором по строительному контролю в коммерческой организации, незаконно получил 175 тысяч рублей за незаконное бездействие в случае обнаружения при осуществлении строительного контроля некачественных работ другой коммерческой организацией.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого, полностью признавшего вину и раскаявшегося в содеянном, рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему преступлении и с учетом его личности, материального и семейного положения, а также фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн 500 тысяч рублей  с лишением  права занимать должности, связанные с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, в органах местного самоуправления, в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года. В соответствии со ст. 72 ч.5 УК РФ, в связи с содержанием подсудимого под стражей до судебного разбирательства суд смягчил наказание, снизив размер штрафа до 1 млн  495 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.

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#штраф

Комментарии (1)

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Анжела Дэвис

сегодня, 11:36
Вы очень хоспода жлобы
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