Общество

сегодня, 16:49

В липецком кафе сегодня изъяли 55 бутылок алкоголя

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#алкоголь #кафе
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Предпринимателю грозит штраф в размере от 500 000 рублей.

10 марта сотрудниками Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области был установлен оборот алкогольной продукции в одном из кафе на улице 15 микрорайон, выразившийся в реализации 200 граммов водки, однако лицензии на розничную продажу алкогольной продукции общество не имеет.

- Всё это содержит признаки административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, в отношении ООО вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. При проведении осмотра данного заведения обнаружена еще одна бутылка водки. Алкогольная продукция из оборота изъята, - отмечают в управлении.

Уже сегодня сотрудниками Управления в другом кафе, расположенном на площади Металлургов, установлен оборот алкогольной продукции в количестве 55-ти бутылок.

- Лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет и быть не может, в связи с чем в отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция также изъята. Данные правонарушения обернутся предпринимателю штрафом в размере от 500 000 рублей, юридическому лицу от 3 000 000 рублей, - сообщает региональное управление потребрынка.
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#алкоголь #кафе
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Комментарии (2)

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Только ТАК

48 минут назад
Закрыть совсем эту тошниловку,отобрать лицензию на право вести предпринимательскую деятельность навсегда!
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Андрей

58 минут назад
Ну.... За день сотрудника потребительского рынка и ценовой политики!!!!!!!
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