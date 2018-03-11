В липецком кафе сегодня изъяли 55 бутылок алкоголя

Предпринимателю грозит штраф в размере от 500 000 рублей.

10 марта сотрудниками Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области был установлен оборот алкогольной продукции в одном из кафе на улице 15 микрорайон, выразившийся в реализации 200 граммов водки, однако лицензии на розничную продажу алкогольной продукции общество не имеет.



- Всё это содержит признаки административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, в отношении ООО вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. При проведении осмотра данного заведения обнаружена еще одна бутылка водки. Алкогольная продукция из оборота изъята, - отмечают в управлении.



Уже сегодня сотрудниками Управления в другом кафе, расположенном на площади Металлургов, установлен оборот алкогольной продукции в количестве 55-ти бутылок.



- Лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет и быть не может, в связи с чем в отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция также изъята. Данные правонарушения обернутся предпринимателю штрафом в размере от 500 000 рублей, юридическому лицу от 3 000 000 рублей, - сообщает региональное управление потребрынка.