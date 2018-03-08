Общество

вчера, 17:52

Почти 400 липчан поставили детей в очередь в садик через Интернет

721
#образование #дети #детский сад

Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Родители дошкольников стали чаще пользоваться единым порталом государственных и муниципальных услуг. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липнцка, с начала января через электронный сервис подано 387 заявлений на постановку малышей на учет по предоставлению места в детском саду.

Это почти в 3 раза больше относительно аналогичного периода предыдущего года. Всего в 2017 поступило 1741 такое заявление.

Оформив электронное заявление на постановку ребенка на учет по предоставлению места в дошкольном образовательном учреждении, родителям остается лишь отслеживать, как продвигается очередь и дожидаться информации о его направлении для зачисления в детский сад.

Также на едином портале государственных и муниципальных услуг можно получить информацию об очередности, дошкольных учреждениях города, наличии в них свободных мест, вносить изменения в сведения в регистрационной карточке ребенка, сохраняя при этом номер своей очереди.
721
#образование #дети #детский сад

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке изъяли более 200 букетов цветов
#цветы #8 марта
16
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов

вчера, 22:28

Общество
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин
#Сирия #Ан-26 #авиакатастрофа
2
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин

вчера, 19:37

Общество
Систему дополнительного образования презентуют 18 марта
#образование
4
Систему дополнительного образования презентуют 18 марта

вчера, 18:01

Общество
В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники
1
В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники

вчера, 17:30

Общество
Олег Королев не попал в группу влиятельных губернаторов
#рейтинг #исследования
43
Олег Королев не попал в группу влиятельных губернаторов

вчера, 16:53

Общество
В праздничный день в Липецкой области снег и до 0 градусов
#оттепель
В праздничный день в Липецкой области снег и до 0 градусов

вчера, 16:28

Общество