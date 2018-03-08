Почти 400 липчан поставили детей в очередь в садик через Интернет

Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Родители дошкольников стали чаще пользоваться единым порталом государственных и муниципальных услуг. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липнцка, с начала января через электронный сервис подано 387 заявлений на постановку малышей на учет по предоставлению места в детском саду.



Это почти в 3 раза больше относительно аналогичного периода предыдущего года. Всего в 2017 поступило 1741 такое заявление.



Оформив электронное заявление на постановку ребенка на учет по предоставлению места в дошкольном образовательном учреждении, родителям остается лишь отслеживать, как продвигается очередь и дожидаться информации о его направлении для зачисления в детский сад.



Также на едином портале государственных и муниципальных услуг можно получить информацию об очередности, дошкольных учреждениях города, наличии в них свободных мест, вносить изменения в сведения в регистрационной карточке ребенка, сохраняя при этом номер своей очереди.