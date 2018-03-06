Общество

сегодня, 14:36

Тербунский домашний тиран не ответил за насилие

15 1514
#угроза убийством #семья #домашнее насилие
1
Тербунский домашний тиран не ответил за насилие

Мужчина напал на сына и жену.

Мировой судья Тербунского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Безработного мужчину, отца троих малолетних детей и подростка, привлекли к ответственности за высказанные в адрес семьи угрозы убийством.

Как указано в материалах суда, семейный конфликт разгорелся вечером 4 ноября 2017 года на кухне частного дома одной из тербунских деревень. Пьяный глава семьи поссорился со своим сыном. В ходе перебранки мужчина схватил ребенка за шею и пытался задушить со словами: «Убью!». На этом выходки домашнего тирана не закончились. В течение того же вечера гнев мужчины перекинулся на его супругу. Свою жену он настиг в спальне и бросился на нее с раскладным ножом. Женщине и ребенку пришлось обращаться за помощью к медикам и полиции.

Впрочем, к моменту разбирательства в суде семья подсудимого уже не имела к нему претензий. Жена просила прекратить уголовное преследование ее супруга: дескать, стороны конфликта помирились, все друг друга простили, вред заглажен, извинения принесены.

Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела за примирением сторон.
15 1514
#угроза убийством #семья #домашнее насилие
1

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Все нормально.

6 минут назад
гостья, Правильно Вы все пишите.Пусть создадут орган в помощь больным детям или людям остро нуждающихся в деньгах на операцию.Или на все это пусть народ скидывается?Народ он нищий и пусть последнее отдаст.
ответить

гостья

19 минут назад
Марьяна, согласна с вами...для кого орган защиты создавать? или просто очередной орган для распила бабла?
ответить

4 детей уж родила

25 минут назад
и сколько абортов сделала!!!! у нее дома есть таки секас, и есть кому с огородом и хозяйством помочь. А убьет кого из детей - так они еще родят. дети то сами у нее вылазят.
ответить

среди населения

28 минут назад
очень много слабоумных. Эта избитая женщина, у которой муж чуть не задушил сына и не зарезал саму, родит ему еще 3-е детей. И никогда не посадит,т.к. муж помогает ей на огороде - сажает картошку, собирает ее. а у нее еще есть куры и помидоры будут.
ответить

Все нормально.

29 минут назад
По чему он муж тиран?Суд его оправдал.Всем все нравится и всех устраивает.Просто им скучно было.И таким образом они развлекались всей семьей.Не любят они в проруби купаться и на лыжах кататься.Своя постановка своего маленького театра.И не надо навязывать людям как им отдыхать у себя дома.
ответить

да уж

30 минут назад
В подобных случаях жаль детей: отцы им достались алкаши, да ещё и мамаши терпилы...
ответить

Марьяна

48 минут назад
и вот для таких женщин Трофименков хочет создать специальный орган. Вопрос, оно им надо????
ответить

однако

54 минуты назад
Да, мамаша сглупила. Но, позвольте, а где же опека? Насколько мне известно, органы опеки не должны сидеть и ждать, когда им принесут готовое заявление. Выявлять подобные случаи - не их ли это работа?
ответить

Л

56 минут назад
Алиса, это - не женщины, это - куры-дуры...
ответить

)))))))

сегодня, 15:34
Скоро появятся новости о том, как глава семейства вырезал всю семью. Почему бабы такие дуры??
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке
#вакансии #профессия #работа
1
Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке

16 минут назад

Общество
Для липецких заключенных открыли интернет-магазин
#интернет-магазин #покупка
Для липецких заключенных открыли интернет-магазин

36 минут назад

Общество
В Липецке завершается чемпионат МВД России по боксу
#бокс
2
В Липецке завершается чемпионат МВД России по боксу

50 минут назад

Общество
Как пройти бесплатную диспансеризацию в липецких поликлиниках?
#диспансеризация #медицина #Точка зрения
Как пройти бесплатную диспансеризацию в липецких поликлиниках?

сегодня, 15:17

Общество
Липецк купит новых автобусов на 173 млн рублей
#тендер #транспорт
12
Липецк купит новых автобусов на 173 млн рублей

сегодня, 15:12

Общество
Канализация в доме №35 по улице 15 микрорайон прочищена
#коммунальная авария
2
Канализация в доме №35 по улице 15 микрорайон прочищена

сегодня, 14:36

Общество