Тербунский домашний тиран не ответил за насилие

Мужчина напал на сына и жену.

Мировой судья Тербунского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Безработного мужчину, отца троих малолетних детей и подростка, привлекли к ответственности за высказанные в адрес семьи угрозы убийством.



Как указано в материалах суда, семейный конфликт разгорелся вечером 4 ноября 2017 года на кухне частного дома одной из тербунских деревень. Пьяный глава семьи поссорился со своим сыном. В ходе перебранки мужчина схватил ребенка за шею и пытался задушить со словами: «Убью!». На этом выходки домашнего тирана не закончились. В течение того же вечера гнев мужчины перекинулся на его супругу. Свою жену он настиг в спальне и бросился на нее с раскладным ножом. Женщине и ребенку пришлось обращаться за помощью к медикам и полиции.



Впрочем, к моменту разбирательства в суде семья подсудимого уже не имела к нему претензий. Жена просила прекратить уголовное преследование ее супруга: дескать, стороны конфликта помирились, все друг друга простили, вред заглажен, извинения принесены.



Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела за примирением сторон.