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вчера, 23:59

В пост цены на овощи в Липецке расходятся в 4 раза

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#торговля #цены #пост
В пост цены на овощи в Липецке расходятся в 4 раза

В Липецке сравнили цены на овощи.

Началась третья неделя Великого поста. В это время верующие строго соблюдают постное меню, основу которого составляют овощи.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка, 5 марта специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания в 20-ти предприятиях торговли города Липецка.

По результатам мониторинга проведен сравнительный анализ розничных цен на свежие овощи. Минимальные цены на капусту белокочанную установились на уровне 5 рублей 59 копеек за килограмм, на морковь столовую - 7,39 рубля за килограмм, свеклу - 5,39 рубля за килограмм, томаты- 67,69 рубля за килограмм и огурцы свежие - 99 рублей за килограмм.

Максимальные цены зафиксированы на уровне 15 рублей 90 копеек – на капусту белокочанную, лук репчатый - 14,9 рубля за килограмм, морковь столовую - 27,9 рубля за килограмм, свеклу - 22,9 рубля за килограмм, томаты - 99,9 рубля за килограмм, огурцы свежие - 149,9 рубля за килограмм. Максимальная цена на картофель - 25,9 рубля за килограмм.

Разница в цене на овощи весьма существенна. К примеру, цены на свеклу расходятся в 4 раза, морковь столовую – в 3,7 раза, капусту белокочанную – в 2,8 раза.

Фото - www.liptorg-cp.ru
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#торговля #цены #пост

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