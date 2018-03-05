Общество
сегодня, 13:54
В Липецке будут 10 недель собирать макулатуру
Акция продлится до лета.
В отделе охраны окружающей среды администрации Липецка стартует конкурс по сбору макулатуры «Старая бумага – новое дерево!». Главные задачи мероприятия – повысить популярность вторичного использования компонентов ТБО и воспитать у населения культуру обращения с отходами. Старт мероприятию дадут 22 марта, а продлится конкурс до 1 июня.
- В рамках проекта мы хотим не только собрать бумагу для вторичной переработки, но и способствовать озеленению территорий школ, учреждений дополнительного образования, многоквартирных домов. Ведь победителей помимо грамот наградят подарочными сертификатами на посадку деревьев или кустарников, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.
Принять участие в конкурсе могут различные предприятия и организации, а также простые липчане. Для этого им будет необходимо собрать макулатуру, перевязать её или сложить в коробки и до 16 мая передать городским экологам. На коробке необходимо указать информацию об учреждении (контактное лицо - Ф.И.О., номер телефона).
Подробную информацию можно получить по телефону 28-18-50 или по адресу ecology@cominfo.lipetsk.ru.
- В рамках проекта мы хотим не только собрать бумагу для вторичной переработки, но и способствовать озеленению территорий школ, учреждений дополнительного образования, многоквартирных домов. Ведь победителей помимо грамот наградят подарочными сертификатами на посадку деревьев или кустарников, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.
Принять участие в конкурсе могут различные предприятия и организации, а также простые липчане. Для этого им будет необходимо собрать макулатуру, перевязать её или сложить в коробки и до 16 мая передать городским экологам. На коробке необходимо указать информацию об учреждении (контактное лицо - Ф.И.О., номер телефона).
Подробную информацию можно получить по телефону 28-18-50 или по адресу ecology@cominfo.lipetsk.ru.
к бабке не ходить .
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