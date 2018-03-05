Общество

сегодня, 13:54

В Липецке будут 10 недель собирать макулатуру

15 1062
#акция #экология
В Липецке будут 10 недель собирать макулатуру

Акция продлится до лета.

В отделе охраны окружающей среды администрации Липецка стартует конкурс по сбору макулатуры «Старая бумага – новое дерево!». Главные задачи мероприятия – повысить популярность вторичного использования компонентов ТБО и воспитать у населения культуру обращения с отходами. Старт мероприятию дадут 22 марта, а продлится конкурс до 1 июня.

- В рамках проекта мы хотим не только собрать бумагу для вторичной переработки, но и способствовать озеленению территорий школ, учреждений дополнительного образования, многоквартирных домов. Ведь победителей помимо грамот наградят подарочными сертификатами на посадку деревьев или кустарников, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.

Принять участие в конкурсе могут различные предприятия и организации, а также простые липчане. Для этого им будет необходимо собрать макулатуру, перевязать её или сложить в коробки и до 16 мая передать городским экологам. На коробке необходимо указать информацию об учреждении (контактное лицо - Ф.И.О., номер телефона).

Подробную информацию можно получить по телефону 28-18-50 или по адресу ecology@cominfo.lipetsk.ru.
15 1062
#акция #экология

Комментарии (15)

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к бабке не ходить .

3 минуты назад
1 место прокуратура , полиция 2
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*

27 минут назад
Обратитесь по этому телефону 27- 34 - 27 и вся Липовя обл. будет в деревьях .
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Рац.предложение

сегодня, 15:08
Рекламки из почтовых ящиков пусть собирают. А если жалко деревья - то надо запретить их печатать.
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Дурилка картонная

сегодня, 15:05
"победителей помимо грамот наградят подарочными сертификатами на посадку деревьев или кустарников"
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бредятина

сегодня, 14:54
цена вопроса? бесплатно не отдам
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Егор

сегодня, 14:53
Ага, сцуко, на дворе давно капитализм, а они все на дурачка хотят сработать: тащите за так, мол! Даже Советы, правильно ниже написано, материально стимулировали благое дело. А эти даже собезьянничать толком не могут, эко..кто оне там! Или людей за полных дебилов считают. Вон,в «проклятой Гейропе» ни одной пустой баклажки не увидишь на улице, стоит денег, принимают спокойно , население смотивировано. А эти?! Так, клоуны !
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Марийка с прогреса

сегодня, 14:35
а можно, я вам тоскать буду использованную туалетную бумагу, ведь выкидывать ее так жалко
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Халява

сегодня, 14:31
ССЕЛКИ, цена за газеты - 1 руб./кг в среднем, за картон немного больше, НО эти ребята предлагают сдавать за ТАК)))))))
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Нюрка

сегодня, 14:29
Вовремя после выборов полно будет макулатуры
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Гость

сегодня, 14:17
Грамоты каждый сам себе купить может и подписать,нашли рабов деревья сажать!)))Из людей лохов держите.
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