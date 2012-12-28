В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми

Угоревших спасла педиатрическая бригада скорой помощи.

В Ельце вызвали скорую помощь к потерявшему сознание 6-летнему ребенку. Однако прибывшей по вызову педиатрической бригаде скорой помощи довелось спасать целую семью.Войдя в частный дом, медики обнаружили на полу без сознания трех взрослых членов семьи и двух детей. Врач и фельдшер раскрыли настежь окна для притока свежего воздуха и незамедлительно приступили к оказанию первичных реанимационных мероприятий и эвакуации пострадавших.В телеграм-канале облздрава сказано, что диспетчеры скорой помощи отправили на помощь коллегам дополнительные бригады. Всех отравившихся угарным газом развезли по городским больницам. В настоящий момент их здоровью ничего не угрожает.Позже была установлена причина происшествия — нарушение вентиляции при использовании газового отопления.