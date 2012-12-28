Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Происшествия
182
24 минуты назад
2
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Угоревших спасла педиатрическая бригада скорой помощи.
Войдя в частный дом, медики обнаружили на полу без сознания трех взрослых членов семьи и двух детей. Врач и фельдшер раскрыли настежь окна для притока свежего воздуха и незамедлительно приступили к оказанию первичных реанимационных мероприятий и эвакуации пострадавших.
В телеграм-канале облздрава сказано, что диспетчеры скорой помощи отправили на помощь коллегам дополнительные бригады. Всех отравившихся угарным газом развезли по городским больницам. В настоящий момент их здоровью ничего не угрожает.
Позже была установлена причина происшествия — нарушение вентиляции при использовании газового отопления.
0
0
0
0
0
Комментарии (2)