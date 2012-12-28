47-летняя инвестор лишилась денег сама и вогнала в огромные долги подругу

Женщина решила заработать на бирже с помощью «первоклассного акционера», но оказалось, что с ней общается мошенник.



47-летняя жительница Измалковского района лишилась около 80 тысяч рублей и оформила на подругу кредит в 672 тысячи. Все эти деньги достались мошенникам. О том, как обманывали женщину, рассказала пресс-служба областного управления МВД.В интернете женщина наткнулась на предложение биржевого заработка, заполнила анкету, а затем с ней связался специалист по инвестициям. «Первоклассный акционер» быстро завоевал доверие жертвы, и она перевела на биржевой счёт около 80 тысяч рублей. Затем начался второй этап мошеннической схемы: чтобы вывести доход с бирже женщине предложили привлечь доверенное лицо. Таким лицом стала ее 38-летняя подруга. По указанию «учителя» женщина оформила с телефона подруги кредит на ее имя в 672 тысячи рублей. Эти деньги также отправились на на счёт мошенников.Сейчас дело о мошенничестве расследует отделение МВД России «Измалковское».