156
25 минут назад
47-летняя инвестор лишилась денег сама и вогнала в огромные долги подругу
Женщина решила заработать на бирже с помощью «первоклассного акционера», но оказалось, что с ней общается мошенник.
В интернете женщина наткнулась на предложение биржевого заработка, заполнила анкету, а затем с ней связался специалист по инвестициям. «Первоклассный акционер» быстро завоевал доверие жертвы, и она перевела на биржевой счёт около 80 тысяч рублей. Затем начался второй этап мошеннической схемы: чтобы вывести доход с бирже женщине предложили привлечь доверенное лицо. Таким лицом стала ее 38-летняя подруга. По указанию «учителя» женщина оформила с телефона подруги кредит на ее имя в 672 тысячи рублей. Эти деньги также отправились на на счёт мошенников.
Сейчас дело о мошенничестве расследует отделение МВД России «Измалковское».
