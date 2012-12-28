Житель Добринского района оштрафован за спаивание подростков

Полиция пресекла противоправные действия молодого человека, который угощал алкоголем троих несовершеннолетних.

В Добринском районе возбуждено административное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек организовал распитие спиртного с участием троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет.Инспекторы по делам несовершеннолетних зафиксировали нарушение и составили в отношении правонарушителя три административных протокола по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции».Предусмотренный санкциями статьи максимальный штраф составляет три тысячи рублей.В отношении всех троих подростков инспекторы ПДН проводят индивидуальную профилактическую работу с одновременной постановкой на профилактический учет.К административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей привлечены и законные представители несовершеннолетних, сообщили в УМВД России по Липецкой области.