Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
Происшествия
402
сегодня, 09:00
Житель Добринского района оштрафован за спаивание подростков
Полиция пресекла противоправные действия молодого человека, который угощал алкоголем троих несовершеннолетних.
Инспекторы по делам несовершеннолетних зафиксировали нарушение и составили в отношении правонарушителя три административных протокола по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции».
Предусмотренный санкциями статьи максимальный штраф составляет три тысячи рублей.
В отношении всех троих подростков инспекторы ПДН проводят индивидуальную профилактическую работу с одновременной постановкой на профилактический учет.
К административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей привлечены и законные представители несовершеннолетних, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
0
0
1
1
1
Комментарии