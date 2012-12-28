В Липецкой области сухо и до +5

Погода остается теплее обычной для ноября.





В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в зоне повышенного давления, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 1 градус тепла, что на 4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, днем восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.День 29 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 24 градусов мороза.