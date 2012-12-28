Все новости
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Погода в Липецке
111
31 минуту назад

В Липецкой области сухо и до +5

Погода остается теплее обычной для ноября.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в зоне повышенного давления, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 1 градус тепла, что на 4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, днем восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.

День 29 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 24 градусов мороза. 

потепление
