Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Здоровье
Читать все
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Здоровье
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Происшествия
Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить
Происшествия
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
Происшествия
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Общество
Часть улицы Горького перекроют со 2 по 4 декабря
Общество
Липецкая вечЁрка: спасенная семья, ДТП с «Танком» и стрельба в полицейского
Общество
В Тракторном и на Новолипецке отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
43
10 минут назад

Липецкая вечЁрка: спасенная семья, ДТП с «Танком» и стрельба в полицейского

Сегодня, 28 ноября, врачи рассказали, как спасли семью, отравившуюся угарным газом, «Танк» догнал «КамАЗ», и бизнесмена обвинили в стрельбе по полицейскому.

Педиатрическая бригада скорой помощи спасла елецкую семью. Медики приехали на вызов в частный дом к потерявшему сознание 6-летнему ребенку и обнаружили  на полу трех взрослых и двух детей.  Врач и фельдшер раскрыли настежь окна для притока свежего воздуха, и начали реанимировать членов семейства. Им на подмогу диспетчеры «скорой» направили другие бригады. Пострадавших развезли по больницам, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Оказалось, что семья чуть не угорела из-за нарушения вентиляции при использовании газового отопления.

«Премию выписать срочно, по 100 000 рублей каждому», — предложил Лёха.

Сегодня на 434-м километре трасы «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Танк» и грузовик «КамАЗ». После чего «Танк» врезался в дорожное ограждение. Водителя китайской машины госпитализировали с переломом правой руки.



По предварительным данным, авария водитель «Танка» слишком быстро ехал и догнал «КамАЗ».

Читатели GOROD48 решили подискутировать о том, покупать ли китайские авто.

«Не понимаю комментариев насчет китайского хлама, и сложилась как коробка. Современные автомобили делают так, чтоб они спасли жизни людей, а не сохранили свою форму. Эта тачка отработала на 100%. При таких повреждениях перелом руки — это просто фантастика! Берите великолепные китайские автомобили и будете живы, даже если нет мозгов. Надеюсь, у водителя есть КАСКО», — решил заняться рекламой Дмитрий.

«Хлам это, а не авто, водила, может, в окно вылетел, вот и живой. Металл фольга», — стоит на своем Линь.

«Скорей всего, водила Танка решил сыграть в учителя», — предположил водила.

«Это же на сколько надо было превысить скорость, что бы так разворотило машину», — ужаснулся Житель Сокола.

И еще про одно ДТП. В суд передано уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

15 октября прошлого года в Грязях на улице Коммунальной водитель «Лады Калины», двигаясь задним ходом, наехал на 70-летнюю женщину. С места аварии ее увезли в больницу.

Липецкого бизнесмена Армена Мразова обвинили в стрельбе по сотруднику полиции. Выстрел прозвучал еще 13 ноября, когда, по версии следствия, полицейский хотел вручить Мразову повестку по делу о мошенничестве. Стрелявший промахнулся, так что реально никто не пострадал.

Тем не менее было возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.


Знакомая бизнесмена Мария рассказала эту же историю, но по-другому. На Армена внезапно набросились трое мужчин, а он, не зная кто это, и опасаясь за свою жизнь, сделал предупредительный выстрел из официально зарегистрированного травматического пистолета.

Только позже Мария узнала, что мужчины были усманскими оперативниками, расследующими дело о мошенничестве. Ее друг действительно взял 100 000 рублей за укладку асфальта вокруг дома заказчицы, но работы не выполнил. И женщина обратилась в полицию.

Адвокат бизнесмена Юрий Кузнецов настаивает, что выстрела по сути не было  — в травматическом пистолете словацкого производства зажевало отечественный патрон, а оперативники представились его клиенту только после того, как тот пытался применить оружие.  

Армен Мразов не раз был героем публикаций GOROD48. Он четыре раза менял имя и фамилию, засветился в скандалах, связанных с исполнением муниципальных контрактов в Тамбове, Мичуринске и Липецке. 

«Что за блокбастер я только что посмотрел?» — слегка обалдел комментатор.

«Все правильно сделали сотрудники, а то видите ли умник нашелся, решил кинуть женщину на 100 000. Карма, знаете что такое? Вот здесь тот случай, когда она сработала», — считает Гость.

«Ну это прямо как в сказке, чем дальше, тем страшнее. С какой это стати оперативники стали почтальонами? И хотя гражданин Армен полностью оправдывает свою фамилию, но по этим «копам» тоже не одна статья плачет», — не согласен с Гостем Просто Виктор.

Завтра в Липецке слегка похолодает, но все равно будет достаточно тепло для конца ноября. По прогнозам синоптиков, на улице будет   от +1 до +3 градусов.

И обратите внимание, со 2 по 4 декабря перекроют небольшую часть улицы Горького (от улицы Советской в сторону улицы Первомайской) для ремонта теплосети. Движение будет возможно в обе стороны, но только по двум полосам. 2 декабря не будет отопления в на улицах: Советской, 33, 39, 43, 45, 47, 63, 30, Первомайской, 38, 65, 77в и Горького, 3, 10, 12.

А на улице Пролетарской закончился ремонт теплосети: место раскопок уже закатали асфальтом, и как только улицу помоют, по ней возобновится движение.
вечЁрка
отравление
ДТП
стрельба
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить