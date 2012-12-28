Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Липецкая вечЁрка: спасенная семья, ДТП с «Танком» и стрельба в полицейского
Сегодня, 28 ноября, врачи рассказали, как спасли семью, отравившуюся угарным газом, «Танк» догнал «КамАЗ», и бизнесмена обвинили в стрельбе по полицейскому.
Оказалось, что семья чуть не угорела из-за нарушения вентиляции при использовании газового отопления.
«Премию выписать срочно, по 100 000 рублей каждому», — предложил Лёха.
Сегодня на 434-м километре трасы «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Танк» и грузовик «КамАЗ». После чего «Танк» врезался в дорожное ограждение. Водителя китайской машины госпитализировали с переломом правой руки.
По предварительным данным, авария водитель «Танка» слишком быстро ехал и догнал «КамАЗ».
Читатели GOROD48 решили подискутировать о том, покупать ли китайские авто.
«Не понимаю комментариев насчет китайского хлама, и сложилась как коробка. Современные автомобили делают так, чтоб они спасли жизни людей, а не сохранили свою форму. Эта тачка отработала на 100%. При таких повреждениях перелом руки — это просто фантастика! Берите великолепные китайские автомобили и будете живы, даже если нет мозгов. Надеюсь, у водителя есть КАСКО», — решил заняться рекламой Дмитрий.
«Хлам это, а не авто, водила, может, в окно вылетел, вот и живой. Металл фольга», — стоит на своем Линь.
«Скорей всего, водила Танка решил сыграть в учителя», — предположил водила.
«Это же на сколько надо было превысить скорость, что бы так разворотило машину», — ужаснулся Житель Сокола.
И еще про одно ДТП. В суд передано уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
15 октября прошлого года в Грязях на улице Коммунальной водитель «Лады Калины», двигаясь задним ходом, наехал на 70-летнюю женщину. С места аварии ее увезли в больницу.
Липецкого бизнесмена Армена Мразова обвинили в стрельбе по сотруднику полиции. Выстрел прозвучал еще 13 ноября, когда, по версии следствия, полицейский хотел вручить Мразову повестку по делу о мошенничестве. Стрелявший промахнулся, так что реально никто не пострадал.
Тем не менее было возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.
Знакомая бизнесмена Мария рассказала эту же историю, но по-другому. На Армена внезапно набросились трое мужчин, а он, не зная кто это, и опасаясь за свою жизнь, сделал предупредительный выстрел из официально зарегистрированного травматического пистолета.
Только позже Мария узнала, что мужчины были усманскими оперативниками, расследующими дело о мошенничестве. Ее друг действительно взял 100 000 рублей за укладку асфальта вокруг дома заказчицы, но работы не выполнил. И женщина обратилась в полицию.
Адвокат бизнесмена Юрий Кузнецов настаивает, что выстрела по сути не было — в травматическом пистолете словацкого производства зажевало отечественный патрон, а оперативники представились его клиенту только после того, как тот пытался применить оружие.
Армен Мразов не раз был героем публикаций GOROD48. Он четыре раза менял имя и фамилию, засветился в скандалах, связанных с исполнением муниципальных контрактов в Тамбове, Мичуринске и Липецке.
«Что за блокбастер я только что посмотрел?» — слегка обалдел комментатор.
«Все правильно сделали сотрудники, а то видите ли умник нашелся, решил кинуть женщину на 100 000. Карма, знаете что такое? Вот здесь тот случай, когда она сработала», — считает Гость.
«Ну это прямо как в сказке, чем дальше, тем страшнее. С какой это стати оперативники стали почтальонами? И хотя гражданин Армен полностью оправдывает свою фамилию, но по этим «копам» тоже не одна статья плачет», — не согласен с Гостем Просто Виктор.
Завтра в Липецке слегка похолодает, но все равно будет достаточно тепло для конца ноября. По прогнозам синоптиков, на улице будет от +1 до +3 градусов.
И обратите внимание, со 2 по 4 декабря перекроют небольшую часть улицы Горького (от улицы Советской в сторону улицы Первомайской) для ремонта теплосети. Движение будет возможно в обе стороны, но только по двум полосам. 2 декабря не будет отопления в на улицах: Советской, 33, 39, 43, 45, 47, 63, 30, Первомайской, 38, 65, 77в и Горького, 3, 10, 12.
А на улице Пролетарской закончился ремонт теплосети: место раскопок уже закатали асфальтом, и как только улицу помоют, по ней возобновится движение.
