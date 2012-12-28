Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
В Липецкую область придет новая волна потепления
Октябрь не хочет уходить из нашего региона.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 ноября — 6-7 градусов тепла, что на 9 градусов выше нормы, 29 и 30 ноября — 1-3 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем умеренные дожди. Ветер южный, с переходом днем на северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.
В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 28 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 24 градусов мороза.
