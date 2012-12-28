В Липецкую область придет новая волна потепления

Октябрь не хочет уходить из нашего региона.





28 ноября Липецкая область окажется под влиянием фронтальной зоны с запада Атлантического циклона, ожидаются дожди различной интенсивности, на один день заметно потеплеет. 29 и 30 октября регион окажется в зоне повышенного давления, будет преимущественно без осадков.Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 ноября — 6-7 градусов тепла, что на 9 градусов выше нормы, 29 и 30 ноября — 1-3 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем умеренные дожди. Ветер южный, с переходом днем на северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 28 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 24 градусов мороза.