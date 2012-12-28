Все новости
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
Статистика: три четверти безработных области — горожане
Общество
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
Рисунки липецких онкобольных детей отправились в космос на борту ракеты «Союз-2.1а»
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
«Самые счастливые дни — когда впервые брала на руки детей!»
Общество
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В районах Сырского рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецке
725
сегодня, 17:00
2

В Липецкую область придет новая волна потепления

Октябрь не хочет уходить из нашего региона.

28 ноября Липецкая область окажется под влиянием фронтальной зоны с запада Атлантического циклона, ожидаются дожди различной интенсивности, на один день заметно потеплеет. 29 и 30 октября регион окажется в зоне повышенного давления, будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 ноября — 6-7 градусов тепла, что на 9 градусов выше нормы, 29 и 30 ноября — 1-3 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем умеренные дожди. Ветер южный, с переходом днем на северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.

День 28 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 24 градусов мороза. 

потепление
0
0
0
2
0

Комментарии (2)

Сначала новые
Лыжник
сегодня, 17:29
ГДЕ СНЕГ????
Ответить
Роза хутор
46 минут назад
Тут весь снег, сюда ехай!
Ответить
