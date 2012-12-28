Подростку из Ельца грозит до 20 лет заключения

17-летний парень решил заработать продажей наркотиков и попался на закладках.

СК расследовал дело 17-летнего ельчанина, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).По данным следствия, парню через переписку в мессенджере предложили стать «закладчиком». 22 сентября он получил 13 граммов синтетического наркотика, расфасованного в 20 полимерных пакетиков, которые должен был разложить по тайникам и сообщить их координаты куратору.«Реализовать задуманное не удалось, так как вызвавший подозрение несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции, а наркотическое средство изъято из «тайника» и признано вещественным доказательством», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.Санкция вменяемой подростку статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.