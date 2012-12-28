Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
В 2025 году «РИР Энерго» в Липецке увеличил объем восстановительных работ после ремонтов тепловых сетей
Происшествия
412
сегодня, 11:36
2
Подростку из Ельца грозит до 20 лет заключения
17-летний парень решил заработать продажей наркотиков и попался на закладках.
По данным следствия, парню через переписку в мессенджере предложили стать «закладчиком». 22 сентября он получил 13 граммов синтетического наркотика, расфасованного в 20 полимерных пакетиков, которые должен был разложить по тайникам и сообщить их координаты куратору.
«Реализовать задуманное не удалось, так как вызвавший подозрение несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции, а наркотическое средство изъято из «тайника» и признано вещественным доказательством», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Санкция вменяемой подростку статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
0
3
0
3
0
Комментарии (2)