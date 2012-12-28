Все новости
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Происшествия
564
сегодня, 16:04
2

Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить

Женщину быстро нашли, но деньги из сумки она успела потратить. 

23 ноября 36-летняя горожанка выбирая продукты в магазине, забыла сумку. В ней находились паспорт и 14 600 рублей. Женщина обратилась в полицию.

Оказалось, что сумке «приделала ноги» 47-летняя покупательница. Уже дома она нашла в ней деньги, которые потом потратила. Саму сумку и паспорт она вернула владелице, после того, как к ней пришли полицейские. 

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает областное управление МВД.

Комментарии (2)

Мимо
38 минут назад
Чужого не проходят,болезнь прямо какая то взять,что тебе не принадлежит.Жадность превыше всего...
Ужас
сегодня, 16:15
Начнут когда нибудь сажать таких?
