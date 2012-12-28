Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Происшествия
564
сегодня, 16:04
2
Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить
Женщину быстро нашли, но деньги из сумки она успела потратить.
Оказалось, что сумке «приделала ноги» 47-летняя покупательница. Уже дома она нашла в ней деньги, которые потом потратила. Саму сумку и паспорт она вернула владелице, после того, как к ней пришли полицейские.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает областное управление МВД.
