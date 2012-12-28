Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить

Женщину быстро нашли, но деньги из сумки она успела потратить.



23 ноября 36-летняя горожанка выбирая продукты в магазине, забыла сумку. В ней находились паспорт и 14 600 рублей. Женщина обратилась в полицию.Оказалось, что сумке «приделала ноги» 47-летняя покупательница. Уже дома она нашла в ней деньги, которые потом потратила. Саму сумку и паспорт она вернула владелице, после того, как к ней пришли полицейские.«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает областное управление МВД.