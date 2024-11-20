Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
Нас ждёт невероятно насыщенный уикенд.
Какой музыкой лучше проводить осень? Мы решили показать нашим читателям романс на стихи Сергея Есенина, который исполнил липецкий музыкант Алексей Рысин неделю назад во время квартирника в АРТ-пространстве «Модное место». Видео снял Аркадий Свиридов.
Без осадков
Температура на улице приблизится к тому, чтобы зимой уйти в минус. В течение обоих выходных – 1-2 градуса пока ещё тепла. Но зато прекратятся надоедливые дожди, оба выходных пройдут без существенных осадков.
Отключение воды
29 ноября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду
- ул. 3 Сентября, 5, 14, 16а, 18, 26;
- ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
- ул. Волгоградская, 35; 35а, 35б, 35г вл. 5;
- ул. Герцена, 15;
- ул. Гришина, 2, 4;
- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6;
- ул. Ленинградская 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4;
- ул. М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1;
- ул. Никитина, 14, 16;
- ул. Осипенко, 25;
- ул. Студенческая 6, 9;
- ул. Фестивальная, 2, 4;
- ул. Флерова, 1, 15;
- ул. Чехова, 2а, 8, 10.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 3 Сентября, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Донской, Лазо, Песчаной, Станиславского, Степной, Чехова.
- ул. Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83;- ул. Индустриальная, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53;
- ул. Киевская, 1, 34, 36, 41;
- ул. Котовского, 14;
- пер. Вишневый, 1а.
В частном секторе незабываемое воскресенье без воды и удобств проведут обитатели улиц Верхней, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Крымской, Пригородной, Чкалова, Школьной, Шмидта, переулков В.Дубинина, Верещагина, Вишнёвого, Фруктового.
Отключение света
29 ноября с 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. XXПартсъезда;
- ул. Дарвина;
- ул. Димитрова;
- ул. К. Маркса;
- ул. Красная;
- ул. Маяковского;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 154б;
- ул. Студеновская;
- ул. Чапаева;
- ул. Энергетическая.
Живая природа
Ярко начать выходные можно прямо сейчас – с экскурсии в оранжерею липецкого Зеленхоза (ул. Московская, 2). По субботам посетителей ждут с 9:00 до 15:00 (6+).
Вы сможете прогуляться по уютным тропинкам, вдохновиться разнообразием экзотической флоры и насладиться свежим воздухом.
Фото vk.com/zelenhoz_lipetsk
День открытых дверей
В 10:00 29 ноября состоится день открытых дверей в липецком РосУниМеде (пл. Плеханова, 5, бывший ЦУМ) (16+).
Фото vk.com/rosunimed_lipetsk
О тонкостях поступления расскажет ректор вуза, академик РАН Олег Янушевич и представители правительства Липецкой области.
Артомосфера
В 16:00 29 ноября Центральная городская библиотека ми. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) возрождает традицию культурных выходных – несколько событий проходят в режиме нон-стоп и объединены в одну творческую программу «Артмосфера» (6+). Ниже расписание на сегодня.
Советуем обратить особое внимание на спектакль «Сказки от Кости, Вени и Лёни» по мотивам произведений Константина Арбенина, Вени Дыркина и Леонида Енгибарова. Спектакль-сказка затрагивает множество смыслов, здесь и вера, и надежда, и любовь, и счастье... Постановщик известный липецкий режиссёр Борис Бужор (Медведев).
Неведомый мир Китая
В 17:00 29 ноября в концертом зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) повторят спектакль «Дочь дракона» (6+), о котором мы подробно рассказывали вчера.
Фото vk.com/unionzal
Кроме того, Липецкая государственная филармония продолжает важную и благородную работу по воспитанию собственных будущих слушателей. 29 ноября в 10:00 и в 11:00 пройдёт занятие для детей «Пять волшебных нот» (0+).
На примере музыки Китая ребятишки познакомятся с интересными детскими диатоническими инструментами, такими как ксилофон, металлофон, колокольчики, бумвокерсы. Гости будут музицировать на них в пентатонике — международном детском ладу, чтобы понять – почему эти пять нот действительно волшебные?
Фото vk.com/unionzal
30 ноября в 11:00 и в 12:30 для подрастающего поколения пройдёт занятие «Гобой, английский рожок и фагот» (6+).
Юные исследователи узнают, как устроены эти музыкальные инструменты, чем отличаются их тембры, научатся правильному дыханию музыканта-духовика, исполнят свою первую пьесу, сыграют вместе с профессиональными музыкантами. В занятии будут принимать участие артисты Липецкой филармонии Татьяна Золотых, Елена и Анастасия Пушко, Олег Помощиков.
Казаки на ТВ
Приобщится к культуре Липецкой области сегодня можно, даже не выходя из дома. 29 ноября в 13:15 телеканал «Звезда» покажет юбилейный концерт театра танца «Казаки России» (6+).
Здесь и вверху фото vk.com/russian_cossack
Новая археология
В 12:00 30 октября в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется обновлённая выставка Археология Липецкого края» (6+).
На протяжении 18 месяцев исследователи-археологи собирали исторические памятники на территории Липецкой области времён мезолита (4-8 тыс. лет. до нашей эры). На выставке вы увидите каменные наконечники стрел и копий, древние рыболовные снасти из костей животных, старинную керамику, которая, прямо скажем, очень недурна.
В день открытия выставку можно будет посетить бесплатно. А затем музей будет принимать посетителей ежедневно с 10:00 до 18:45, кроме понедельника и вторника.
Экскурсии
А ещё в музее пройдут традиционные экскурсии выходного дня.
Суббота, 29 ноября:
- 16:00 – «Липецкая земля» (6+).
Воскресенье, 30 ноября:
- 14:00 – «Липецкая земля» (6+).- 16:00 – «Природа Липецкой области» (6+).
Кому за…
В 12:01 29 ноября в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся творческое мероприятие «Арт-пространство 60+» (18+).
Для пожилых людей. Творческие номера, ретро-дискотека. В рамках Фестиваля семейных вечеров.
К нам заехали на час…
В 19:01 29 октября в «Библиотеке» состоится концерт исполнителя Дмитрия Дубова и флейтистки Аллы Лужецкой (12+).
Дубров (Plotnik82) — автор и исполнитель, лауреат Грушинского фестиваля, ведущий YouTube канала «Уговорил», участник множества музыкальных проектов. Его песню «Смерть глотает блесну» в своё время исполнили звёзды отечественного рока «АнимациЯ2 и «Алиса». Лужецкая — флейтистка, в прошлом, музыкант группы «Fleur».
С мамой на спорте
День матери мы будет праздновать в воскресенье. А накануне – в 12:00 29 ноября одно из самых оригинальных торжеств начнётся в ГДЮЦ «Спортивный» (ул. Титова, 7/4) – соревнования «С мамой на спорте» (6+).
Фото vk.com/multisemia48
Участником ждут семейные эстафеты, весёлые игры, праздник и подарки.
День матери
А ещё День матери можно отпраздновать творчески и рукодельно – например, в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). Здесь на выходных подготовили богатую программу мастер-классов.
Графика vk.com/remeslo.lipetsk
Под открытым небом
В 11:00 30 ноября отметить знаменательный день можно в Быхановом саду в ходе программы «Праздник для любимой мамы» (0+).
Фото vk.com/parki48lip
Гостей ждут музыка, анимация и море любви.
Музыка из Чаплыгина
В 14:00 30 ноября в Арт-пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) пройдёт встреча с эстрадной группой «Синхрон» из Чаплыгина (6+).
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
Вход свободный.
Географический диктант
В 12:00 30 ноября в Центре молодёжного чтения любой желающий может достойно завершить выходные, приняв участие в Географическом диктанте (6+).
Ежегодная международная просветительская акция. Вас ждут 40 вопросов разной степени сложности: 10 вопросов базового уровня и 30 вопросов, которые потребуют применить образное мышление, логику и эрудицию. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по телефону (4742) 22-00-07.
Дорогие липчане! Выходные обещают стать разнообразными и интересными.
