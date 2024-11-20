Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ

Нас ждёт невероятно насыщенный уикенд.

Без осадков

Температура на улице приблизится к тому, чтобы зимой уйти в минус. В течение обоих выходных – 1-2 градуса пока ещё тепла. Но зато прекратятся надоедливые дожди, оба выходных пройдут без существенных осадков.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 3 Сентября, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Донской, Лазо, Песчаной, Станиславского, Степной, Чехова.

















- ул. Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83;

- ул. Энергетическая.









В 10:00 29 ноября состоится день открытых дверей в липецком РосУниМеде (пл. Плеханова, 5, бывший ЦУМ) (16+).









Фото vk.com/rosunimed_lipetsk

(6+), о котором мы подробно В 17:00 29 ноября в концертом зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) повторят спектакль «Дочь дракона»о котором мы подробно рассказывали вчера









Фото vk.com/unionzal

Кроме того, Липецкая государственная филармония продолжает важную и благородную работу по воспитанию собственных будущих слушателей. 29 ноября в 10:00 и в 11:00 пройдёт занятие для детей «Пять волшебных нот» (0+).





На примере музыки Китая ребятишки познакомятся с интересными детскими диатоническими инструментами, такими как ксилофон, металлофон, колокольчики, бумвокерсы. Гости будут музицировать на них в пентатонике — международном детском ладу, чтобы понять – почему эти пять нот действительно волшебные?









Фото vk.com/unionzal

Приобщится к культуре Липецкой области сегодня можно, даже не выходя из дома. 29 ноября в 13:15 телеканал «Звезда» покажет юбилейный концерт театра танца «Казаки России» (6+).









Здесь и вверху фото vk.com/russian_cossack





На протяжении 18 месяцев исследователи-археологи собирали исторические памятники на территории Липецкой области времён мезолита (4-8 тыс. лет. до нашей эры). На выставке вы увидите каменные наконечники стрел и копий, древние рыболовные снасти из костей животных, старинную керамику, которая, прямо скажем, очень недурна.









Суббота, 29 ноября:





- 16:00 – «Липецкая земля» (6+).









Воскресенье, 30 ноября:

- 14:00 – «Липецкая земля» (6+).

В 12:01 29 ноября в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся творческое мероприятие «Арт-пространство 60+» (18+).









Дубров (Plotnik82) — автор и исполнитель, лауреат Грушинского фестиваля, ведущий YouTube канала «Уговорил», участник множества музыкальных проектов. Его песню «Смерть глотает блесну» в своё время исполнили звёзды отечественного рока «АнимациЯ2 и «Алиса». Лужецкая — флейтистка, в прошлом, музыкант группы «Fleur».





День матери мы будет праздновать в воскресенье. А накануне – в 12:00 29 ноября одно из самых оригинальных торжеств начнётся в ГДЮЦ «Спортивный» (ул. Титова, 7/4) – соревнования «С мамой на спорте» (6+).









Фото vk.com/multisemia48





Графика vk.com/remeslo.lipetsk

В 11:00 30 ноября отметить знаменательный день можно в Быхановом саду в ходе программы «Праздник для любимой мамы» (0+).









Фото vk.com/parki48lip









Фото vk.com/art_modnoe_mesto





В 12:00 30 ноября в Центре молодёжного чтения любой желающий может достойно завершить выходные, приняв участие в Географическом диктанте (6+).













Ежегодная международная просветительская акция. Вас ждут 40 вопросов разной степени сложности: 10 вопросов базового уровня и 30 вопросов, которые потребуют применить образное мышление, логику и эрудицию. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по телефону (4742) 22-00-07.

Какой музыкой лучше проводить осень? Мы решили показать нашим читателям романс на стихи Сергея Есенина, который исполнил липецкий музыкант Алексей Рысин неделю назад во время квартирника в АРТ-пространстве «Модное место». Видео снял Аркадий Свиридов.29 ноября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду- ул. 3 Сентября, 5, 14, 16а, 18, 26;- ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;- ул. Волгоградская, 35; 35а, 35б, 35г вл. 5;- ул. Герцена, 15;- ул. Гришина, 2, 4;- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6;- ул. Ленинградская 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4;- ул. М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1;- ул. Никитина, 14, 16;- ул. Осипенко, 25;- ул. Студенческая 6, 9;- ул. Фестивальная, 2, 4;- ул. Флерова, 1, 15;- ул. Чехова, 2а, 8, 10.30 ноября с 10:00 до конца ремонта будут терпеть без удобств:- ул. Индустриальная, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53;- ул. Киевская, 1, 34, 36, 41;- ул. Котовского, 14;- пер. Вишневый, 1а.В частном секторе незабываемое воскресенье без воды и удобств проведут обитатели улиц Верхней, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Крымской, Пригородной, Чкалова, Школьной, Шмидта, переулков В.Дубинина, Верещагина, Вишнёвого, Фруктового.29 ноября с 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. XXПартсъезда;- ул. Дарвина;- ул. Димитрова;- ул. К. Маркса;- ул. Красная;- ул. Маяковского;- ул. Салтыкова-Щедрина, 154б;- ул. Студеновская;- ул. Чапаева;Ярко начать выходные можно прямо сейчас – с экскурсии в оранжерею липецкого Зеленхоза (ул. Московская, 2). По субботам посетителей ждут с 9:00 до 15:00Вы сможете прогуляться по уютным тропинкам, вдохновиться разнообразием экзотической флоры и насладиться свежим воздухом.О тонкостях поступления расскажет ректор вуза, академик РАН Олег Янушевич и представители правительства Липецкой области.В 16:00 29 ноября Центральная городская библиотека ми. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) возрождает традицию культурных выходных – несколько событий проходят в режиме нон-стоп и объединены в одну творческую программу «Артмосфера» (6+). Ниже расписание на сегодня.Советуем обратить особое внимание на спектакль «Сказки от Кости, Вени и Лёни» по мотивам произведений Константина Арбенина, Вени Дыркина и Леонида Енгибарова. Спектакль-сказка затрагивает множество смыслов, здесь и вера, и надежда, и любовь, и счастье... Постановщик известный липецкий режиссёр Борис Бужор (Медведев).30 ноября в 11:00 и в 12:30 для подрастающего поколения пройдёт занятие «Гобой, английский рожок и фагот»Юные исследователи узнают, как устроены эти музыкальные инструменты, чем отличаются их тембры, научатся правильному дыханию музыканта-духовика, исполнят свою первую пьесу, сыграют вместе с профессиональными музыкантами. В занятии будут принимать участие артисты Липецкой филармонии Татьяна Золотых, Елена и Анастасия Пушко, Олег Помощиков.Запись сделана стенах Большого зала Кремлёвского дворца. Не так часто наши земляки попадают в эфир федеральных телеканалов.В 12:00 30 октября в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется обновлённая выставка Археология Липецкого края»В день открытия выставку можно будет посетить бесплатно. А затем музей будет принимать посетителей ежедневно с 10:00 до 18:45, кроме понедельника и вторника.А ещё в музее пройдут традиционные экскурсии выходного дня.- 12:00 – «Небо начинается с земли»- 16:00 – «Природа Липецкой области»Для пожилых людей. Творческие номера, ретро-дискотека. В рамках Фестиваля семейных вечеров.В 19:01 29 октября в «Библиотеке» состоится концерт исполнителя Дмитрия Дубова и флейтистки Аллы ЛужецкойУчастником ждут семейные эстафеты, весёлые игры, праздник и подарки.А ещё День матери можно отпраздновать творчески и рукодельно – например, в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). Здесь на выходных подготовили богатую программу мастер-классов.Гостей ждут музыка, анимация и море любви.В 14:00 30 ноября в Арт-пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) пройдёт встреча с эстрадной группой «Синхрон» из ЧаплыгинаВ следующем году коллектив отметит свой 60-летний юбилей. В репертуаре богатая палитра музыкальных красок: от бессмертной классики русских и зарубежных композиторов до известных эстрадных хитов и авторских композиций местных поэтов.Вход свободный.