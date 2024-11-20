Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Здоровье
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Происшествия
Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить
Происшествия
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
Происшествия
Читать все
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Здоровье
Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить
Происшествия
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Происшествия
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
Происшествия
Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
Часть улицы Горького перекроют со 2 по 4 декабря
Общество
Липецкая вечЁрка: спасенная семья, ДТП с «Танком» и стрельба в полицейского
Общество
Житель Добринского района оштрафован за спаивание подростков
Происшествия
Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
Общество
В Тракторном и на Новолипецке отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
290
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ

Нас ждёт невероятно насыщенный уикенд.

Романс

Какой музыкой лучше проводить осень? Мы решили показать нашим читателям романс на стихи Сергея Есенина, который исполнил липецкий музыкант Алексей Рысин неделю назад во время квартирника в АРТ-пространстве «Модное место». Видео снял Аркадий Свиридов.


Без осадков

Температура на улице приблизится к тому, чтобы зимой уйти в минус. В течение обоих выходных – 1-2 градуса пока ещё тепла. Но зато прекратятся надоедливые дожди, оба выходных пройдут без существенных осадков.

IMGP21371.JPG

Отключение воды

29 ноября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду

- ул. 3 Сентября, 5, 14, 16а, 18, 26;
- ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
- ул. Волгоградская, 35; 35а, 35б, 35г вл. 5;
- ул. Герцена, 15;
- ул. Гришина, 2, 4;
- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6;
- ул. Ленинградская 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4;
- ул. М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1;
- ул. Никитина, 14, 16;
- ул. Осипенко, 25;
- ул. Студенческая 6, 9;
- ул. Фестивальная, 2, 4;
- ул. Флерова, 1, 15;
- ул. Чехова, 2а, 8, 10.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 3 Сентября, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Донской, Лазо, Песчаной, Станиславского, Степной, Чехова.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.09_f6dced3f.jpg

30 ноября с 10:00 до конца ремонта будут терпеть без удобств:

- ул. Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83;
- ул. Индустриальная, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53;
- ул. Киевская, 1, 34, 36, 41;
- ул. Котовского, 14;
- пер. Вишневый, 1а.

В частном секторе незабываемое воскресенье без воды и удобств проведут обитатели улиц Верхней, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Крымской, Пригородной, Чкалова, Школьной, Шмидта, переулков В.Дубинина, Верещагина, Вишнёвого, Фруктового.

Отключение света

29 ноября с 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. XXПартсъезда;
- ул. Дарвина;
- ул. Димитрова;
- ул. К. Маркса;
- ул. Красная;
- ул. Маяковского;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 154б;
- ул. Студеновская;
- ул. Чапаева;
- ул. Энергетическая.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

Живая природа

Ярко начать выходные можно прямо сейчас – с экскурсии в оранжерею липецкого Зеленхоза (ул. Московская, 2). По субботам посетителей ждут с 9:00 до 15:00 (6+).

Вы сможете прогуляться по уютным тропинкам, вдохновиться разнообразием экзотической флоры и насладиться свежим воздухом.

23YowZjb-TXi9ZsREOl1R0YsVeaiaaDUdxi-qP-3QkDNu8uju7ApDCZNRI-0D26tZXKc81lZMKXAg5AwgCLRMVKm.jpg

Фото vk.com/zelenhoz_lipetsk

День открытых дверей

В 10:00 29 ноября состоится день открытых дверей в липецком РосУниМеде (пл. Плеханова, 5, бывший ЦУМ) (16+).

oMz8Th-CXRiVbHSBDRssV_9cVtcp8Q5gt1a74jkZp18IDVt5AkqbJ3H1KZD7dYNG9mmUU5cSJ_54ui_9Wc82lhgo.jpg

Фото vk.com/rosunimed_lipetsk

О тонкостях поступления расскажет ректор вуза, академик РАН Олег Янушевич и представители правительства Липецкой области.

Артомосфера

В 16:00 29 ноября Центральная городская библиотека ми. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) возрождает традицию культурных выходных – несколько событий проходят в режиме нон-стоп и объединены в одну творческую программу «Артмосфера» (6+). Ниже расписание на сегодня.

OgQ23nxBWgYTkvg1ANI7wXyWFheDrs4ZeqKpdpnL_c5ovJv3tk2je-udMy97lztGL92zzzVw0A_WVWIyOkTF7DiX.jpg

Советуем обратить особое внимание на спектакль «Сказки от Кости, Вени и Лёни» по мотивам произведений Константина Арбенина, Вени Дыркина и Леонида Енгибарова. Спектакль-сказка затрагивает множество смыслов, здесь и вера, и надежда, и любовь, и счастье... Постановщик известный липецкий режиссёр Борис Бужор (Медведев).

Неведомый мир Китая

В 17:00 29 ноября в концертом зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) повторят спектакль «Дочь дракона» (6+), о котором мы подробно рассказывали вчера.

ZKat598-Ip6UaaSx3_eEEIVeCILE49MnHCS4thdli2wxI8i4ks2eN1SuWukLz9lErp-N0PMlFwsq6jW8neur56S3.jpg

Фото vk.com/unionzal

Кроме того, Липецкая государственная филармония продолжает важную и благородную работу по воспитанию собственных будущих слушателей. 29 ноября в 10:00 и в 11:00 пройдёт занятие для детей «Пять волшебных нот» (0+).

На примере музыки Китая ребятишки познакомятся с интересными детскими диатоническими инструментами, такими как ксилофон, металлофон, колокольчики, бумвокерсы. Гости будут музицировать на них в пентатонике — международном детском ладу, чтобы понять – почему эти пять нот действительно волшебные?

o4yXoAFrNT60cz3xNzePiv--8AHR1x3ONww8YLKX3o9QL56XTlaSKI_oken1SXlMn5mK-jAHf1JokuJVZoqqazbt.jpg

Фото vk.com/unionzal

30 ноября в 11:00 и в 12:30 для подрастающего поколения пройдёт занятие «Гобой, английский рожок и фагот» (6+).

Юные исследователи узнают, как устроены эти музыкальные инструменты, чем отличаются их тембры, научатся правильному дыханию музыканта-духовика, исполнят свою первую пьесу, сыграют вместе с профессиональными музыкантами. В занятии будут принимать участие артисты Липецкой филармонии Татьяна Золотых, Елена и Анастасия Пушко, Олег Помощиков.

Казаки на ТВ

Приобщится к культуре Липецкой области сегодня можно, даже не выходя из дома. 29 ноября в 13:15 телеканал «Звезда» покажет юбилейный концерт театра танца «Казаки России» (6+).

x73gqtuj30dzmth9v67kimjj5fgp9jri.jpg

Здесь и вверху фото vk.com/russian_cossack

Запись сделана стенах Большого зала Кремлёвского дворца. Не так часто наши земляки попадают в эфир федеральных телеканалов.

Новая археология

В 12:00 30 октября в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется обновлённая выставка Археология Липецкого края» (6+).

На протяжении 18 месяцев исследователи-археологи собирали исторические памятники на территории Липецкой области времён мезолита (4-8 тыс. лет. до нашей эры). На выставке вы увидите каменные наконечники стрел и копий, древние рыболовные снасти из костей животных, старинную керамику, которая, прямо скажем, очень недурна.

MhU106w5QygNH61xZhG_hNzliZh2ATq_HGyvfN_wFHZ_jDdMSh2VSuqpLUYrITu.jpg

В день открытия выставку можно будет посетить бесплатно. А затем музей будет принимать посетителей ежедневно с 10:00 до 18:45, кроме понедельника и вторника.

Экскурсии

А ещё в музее пройдут традиционные экскурсии выходного дня.

Суббота, 29 ноября:

- 12:00 – «Небо начинается с земли» (6+).
- 16:00 – «Липецкая земля» (6+).

WhatsApp Image 2025-04-18 at 14.51.27.jpeg

Воскресенье, 30 ноября:

- 14:00 – «Липецкая земля» (6+).
- 16:00 – «Природа Липецкой области» (6+).

Кому за…

В 12:01 29 ноября в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся творческое мероприятие «Арт-пространство 60+» (18+).

ckje2bikz5gw90cwr47d286setiz8g32.jpg

Для пожилых людей. Творческие номера, ретро-дискотека. В рамках Фестиваля семейных вечеров.

К нам заехали на час…

В 19:01 29 октября в «Библиотеке» состоится концерт исполнителя Дмитрия Дубова и флейтистки Аллы Лужецкой (12+).

Дубров (Plotnik82) — автор и исполнитель, лауреат Грушинского фестиваля, ведущий YouTube канала «Уговорил», участник множества музыкальных проектов. Его песню «Смерть глотает блесну» в своё время исполнили звёзды отечественного рока «АнимациЯ2 и «Алиса». Лужецкая — флейтистка, в прошлом, музыкант группы «Fleur».


С мамой на спорте

День матери мы будет праздновать в воскресенье. А накануне – в 12:00 29 ноября одно из самых оригинальных торжеств начнётся в ГДЮЦ «Спортивный» (ул. Титова, 7/4) – соревнования «С мамой на спорте» (6+).

I4TawyGJaMR2trFdwv0f89Mo2oKktqByWhgxmetxq2rtQtvXivH1_ilQ06L3Tl3aIr5Gxta9oDDt5gOq8LDJ2XGy.jpg

Фото vk.com/multisemia48

Участником ждут семейные эстафеты, весёлые игры, праздник и подарки.

День матери

А ещё День матери можно отпраздновать творчески и рукодельно – например, в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). Здесь на выходных подготовили богатую программу мастер-классов.

NTz3y7hCBPDm3pWAC-cEqoKQzdMQ3FCIj8WXDbhlBpfNxRDN_3q2zUfs4G2vs37zCs2ym9VEWuTxQUiG_tzRU-lw.jpg

u7wSSBNoYg1e5XF2pAqKVaFwqk8bed41vYokVdt4jrFEzc_Y8uTAcHzbqa86GJlNQ-J8h8_s-Bcf_PGXZ-QIL93M.jpg
Графика vk.com/remeslo.lipetsk

Под открытым небом

В 11:00 30 ноября отметить знаменательный день можно в Быхановом саду в ходе программы «Праздник для любимой мамы» (0+).

TuJEouW7U_s8UMXRYVSCLFmQw7qcrEAKEZbfYuCYctV8fF0WyUsCHxiYyw7Wn8jYF5P43LHhFIjYJKBapqfdPbbd.jpg

Фото vk.com/parki48lip

Гостей ждут музыка, анимация и море любви.

Музыка из Чаплыгина

В 14:00 30 ноября в Арт-пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) пройдёт встреча с эстрадной группой «Синхрон» из Чаплыгина (6+).

CR_3V8aupQFDLXU3uPdlLAIiqYZDYjTlzfCEn-lqQbNYQ-ZSpRfDTfwd8RbzHQoTKyNCAvZFcuVYJs6eTpREbD2X.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

В следующем году коллектив отметит свой 60-летний юбилей. В репертуаре богатая палитра музыкальных красок: от бессмертной классики русских и зарубежных композиторов до известных эстрадных хитов и авторских композиций местных поэтов.

Вход свободный.

Географический диктант

В 12:00 30 ноября в Центре молодёжного чтения любой желающий может достойно завершить выходные, приняв участие в Географическом диктанте (6+).

jkyxfhkx5a5wf976v6fo4m350ve0ogpu.jpg

Ежегодная международная просветительская акция. Вас ждут 40 вопросов разной степени сложности: 10 вопросов базового уровня и 30 вопросов, которые потребуют применить образное мышление, логику и эрудицию. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по телефону (4742) 22-00-07.

Дорогие липчане! Выходные обещают стать разнообразными и интересными. Возможно, вклад в вашу культурную программу этой публикацией внёс и GOROD48, вы подберёте себе занятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Выходные в Липецке
0
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить