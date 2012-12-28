Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Здоровье
231
24 минуты назад
2
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Врачи областной клинической больницы боролись за жизнь и здоровье женщины почти месяц.
«В течение месяца врачи провели семь операций. Большую часть времени пациентка находилась в реанимации. Благодаря профессионализму липецких медиков пенсионерка пошла на поправку. Вчера ее выписали на амбулаторное долечивание», — рассказали в минздраве области.
На фото: заведующий отделением торакальной хирургии Михаил Демаков, анестезиолог-реаниматолог Юлия Алексеева и заведующий отделением колопроктологии Юрий Латышев
0
0
0
4
0
Комментарии (3)