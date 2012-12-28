Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку

Врачи областной клинической больницы боролись за жизнь и здоровье женщины почти месяц.



Врачи липецкой областной больницы спасли 86-летнюю женщину, которая проглотила персиковую косточку. Инородный предмет повредил кишечник, что вызвало его острую непроходимость и перитонит. При госпитализации в начале ноября женщина находилась в тяжелейшем состоянии.«В течение месяца врачи провели семь операций. Большую часть времени пациентка находилась в реанимации. Благодаря профессионализму липецких медиков пенсионерка пошла на поправку. Вчера ее выписали на амбулаторное долечивание», — рассказали в минздраве области.