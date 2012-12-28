Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
30 минут назад
Два трупа найдены в Липецкой области
Один из них не опознан.
Труп в Липецке нашли у частного дома на улице Газина. Пока он не опознан.
Второго мужчину нашли в частном доме села Большая Поляна Тербунского округа. Его личность установлена — это 53-летний местный житель.
— Полиция выясняет причины смерти мужчин, а также работает над опознанием тела, найденного на улице Газина, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
