Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе

Сегодня, 27 ноября, стало известно о мере пресечения двум подозреваемым по делу о хищении средств ОЭЗ «Липецк», состоялась прямая линия губернатора Игоря Артамонова, и рисунки липецких детей отправились в космос на борту ракеты.