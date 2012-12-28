Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня, 27 ноября, стало известно о мере пресечения двум подозреваемым по делу о хищении средств ОЭЗ «Липецк», состоялась прямая линия губернатора Игоря Артамонова, и рисунки липецких детей отправились в космос на борту ракеты.
«Правительству Липецкой области известно о возбуждении правоохранительными органами уголовного дела в отношении ряда сотрудников ОЭЗ ППТ «Липецк» и ее дочерней компании. Согласно имеющейся информации, особая экономическая зона «Липецк» по данному делу проходит в статусе потерпевшей стороны.
На текущий момент в адрес правительства Липецкой области каких-либо обращений, процессуальных документов или запросов от органов не поступало. Оценка обстоятельств дела и квалификация действий его участников относятся к исключительной компетенции следственных органов и суда», — сообщили в правительстве Липецкой области.
В отношении трех руководителей особой экономической зоны «Липецк» и гендиректора дочерней компании — ООО «Индустриальные технологии» возбуждено уголовное дело по статье «Хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере».
Фигуранты уголовного дела подозреваются в том, что в 2024 году похитили более миллиона рублей (это деньги ОА «ОЭЗ ППТ «Липецк»), заключив фиктивный контракт между зоной и ее дочерней компанией на расчистку производственной площадки, демонтажные работы на которой уже были произведены.
Грязинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий гендиректору АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Александру Базаеву и гендиректору ООО «Индустриальные технологии» Антону Болгову. Суд запретил им общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать средства связи и Интернет. Исключение составляют контакты с органами следствия и экстренными службами.
«Кто-нибудь удивлён?», — поинтересовалась Обыденность.
«Может, миллиард? а то цифры копеечные», — удивился Житель.
«Молодые еще, просто надо было поделиться», — посоветовал комментатор.
«Может, стоит обратить внимание и на другие расходы компании, в т. ч. подряды, бесплатное питание особых сотрудников, безвозмездное оказание услуг, особенные денежные выплаты сотрудникам?» — предложила Госпожа Ч.
И еще о судебном производстве. Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин Дмитрий Тяжелых. Он сдал в аренду SIM-карту участникам теракта.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли пять человек, включая водителя грузовика, в котором находилась замаскированная рулонами полиэтилена взрывчатка.
Сегодня губернатор Игорь Артамонов провел ежегодную прямую линию. За три недели на нее поступило 1 145 обращений, причем жалоб на ЖКХ стало в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, хотя они и не исчезли из ТОПа обращений, куда также входят медицина и дорожное строительство.
Объясняя перебои с льготными лекарствами губернатор процитировал фразу английского публициста Томаса Даннинга, которую сделал крылатой Карл Маркс:
— Нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300 процентов прибыли. Все субъекты покупают лекарства для льготников на аукционах. Такой закон. По-другому никак. И поставщики решили на этом подзаработать. Они просто не выходят со своими предложениями на рынок. Мы по этой причине обратились в ФАС, обратили внимание на эту проблему. Но со своей стороны мы также ее решаем: уже частично закупили дефицитные лекарства и закупим все остальные.
А еще Игорь Артамонов рассказал, что в Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА.
— Мы учитываем возможность прилета по таким объектам. К счастью, нам не так достается, как другим регионам, но мы внимательно изучаем их опыт противодействия, опыт реагирования на такие угрозы. Нам нужны резервисты, активные мобильные группы. Мы активно взаимодействуем в Министерством обороны, с главами районных администраций при формировании таких отрядов, которые будут защищать объекты критической инфраструктуры. Первый такой отряд из 17 обученных резервистов уже создан. Ждем разрешение на его работу от Министерства обороны, — пояснил губернатор.
Сегодня с космодрома Байканур стартовал корабль «Союз МС-28» с принтом на основе рисунков детей из 50 городов России и 14 стран мира. Среди этих рисунков есть и творчество липецких детей.
Рисунки были сделаны в 2023 году пациентами онкологического отделения областной детской больницы, когда в нее приезжал Сергей Кудь-Сверчков — командир корабля, отправившегося сегодня в космос. Вместе с ним на борту Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.
«Этот коллаж — часть арт-проекта «Верить в чудо вместе». А на борту будет тот самый космонавт, который дарил детям надежду. Их рисунок полетит в космос, и, может, его даже увидят инопланетяне! Это ли не самое большое чудо? Их рисунки увидит космос», — сказано в паблике больницы.
«Космос — это мечта многих. А мечта помогает жить», — написала Бабка Первая.
На завтрашний день в Липецке синоптики снова прогнозируют умеренные дожди и тепло до +9 градусов.
Когда вы будете читать вечЁрку мост на улице Октябрьский уже должен быть открыт после ремонта.
