Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Происшествия
541
сегодня, 15:57
3
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
25-летнего мошенника приговорили к шести годам колонии общего режима.
Из фабулы уголовного дела следует, что год назад 26-летний житель Ельца попросил 25-летнего знакомого помочь ему в заключении контракта для участия в СВО. Тот пошел другу навстречу, заверив, что все причитающиеся тому выплаты будет переводить ему и его родственникам. Однако молодой человек не сдержал слова. В итоге, как сообщает прокуратура области, аферист по оформленной на его имя доверенности присвоил поступившие на счет участника СВО более 2 миллионов рублей.
Ельчанина судили по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). С учетом позиции государственного обвинителя, приняв во внимание добровольное возмещение ущерба, суд назначил ему шесть лет колонии общего режима.
0
3
1
3
2
Комментарии (3)