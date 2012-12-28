В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО

25-летнего мошенника приговорили к шести годам колонии общего режима.

Прокуратура Ельца поддержала государственное обвинение по расследованному Следкомом уголовному делу о присвоении денег участника СВО.Из фабулы уголовного дела следует, что год назад 26-летний житель Ельца попросил 25-летнего знакомого помочь ему в заключении контракта для участия в СВО. Тот пошел другу навстречу, заверив, что все причитающиеся тому выплаты будет переводить ему и его родственникам. Однако молодой человек не сдержал слова. В итоге, как сообщает прокуратура области, аферист по оформленной на его имя доверенности присвоил поступившие на счет участника СВО более 2 миллионов рублей.Ельчанина судили по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). С учетом позиции государственного обвинителя, приняв во внимание добровольное возмещение ущерба, суд назначил ему шесть лет колонии общего режима.