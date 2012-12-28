Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Читать все
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Происшествия
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
Происшествия
Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить
Происшествия
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Здоровье
Часть улицы Горького перекроют со 2 по 4 декабря
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Общество
В Тракторном и на Новолипецке отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
541
сегодня, 15:57
3

В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО

25-летнего мошенника приговорили к шести годам колонии общего режима.

Прокуратура Ельца поддержала государственное обвинение по расследованному Следкомом уголовному делу о присвоении денег участника СВО.

Из фабулы уголовного дела следует, что год назад 26-летний житель Ельца попросил 25-летнего знакомого помочь ему в заключении контракта для участия в СВО. Тот пошел другу навстречу, заверив, что все причитающиеся тому выплаты будет переводить ему и его родственникам. Однако молодой человек не сдержал слова. В итоге, как сообщает прокуратура области, аферист по оформленной на его имя доверенности присвоил поступившие на счет участника СВО более 2 миллионов рублей.

Ельчанина судили по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). С учетом позиции государственного обвинителя, приняв во внимание добровольное возмещение ущерба, суд назначил ему шесть лет колонии общего режима.
мошенничество
0
3
1
3
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
За ребят,
16 минут назад
Которые на СВО надо молиться каждую минуту,а не красть честно заработанные деньги.Закон надо менять и судить по полной программе,чтобы отбить всякое желание покушаться.
Ответить
Посмотрим
40 минут назад
Сколько дадут за такие действия 2 фигурантам с оэз
Ответить
зачем
сегодня, 16:29
было кого-то просить, пришел в военкомат и все
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить