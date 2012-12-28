Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
«Перспективу» капитально отремонтируют
С учетом этой школы в 2026 году количество попавших под обновление школ вырастет до 15-ти.
Таким образом, в Липецке в следующем году капремонты ждут сразу девять школ: №№ 14, 16, 37, 41, 50, 55, 59, 64, 66. Во всех них (кроме «Перспективы») работы должны начаться в начале весны, а закончиться к концу лета. Не стоит забывать, что еще в двух школах — 21-й и 48-й — ремонты начнутся 1 мая и должны завершиться к 20 ноября следующего года. Сейчас с опережающими темпами ведется капремонт еще четырех школ — №№ 40, 49, 51, 72 — со сроком сдачи в августе следующего года. Так что по факту за 2026 год в Липецке обновят рекордное количество школ — сразу 15! Львиная доля денег на ремонты выделена Министерством просвещения РФ.
