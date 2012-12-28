«Перспективу» капитально отремонтируют

С учетом этой школы в 2026 году количество попавших под обновление школ вырастет до 15-ти.

Управление строительства Липецка объявило о поиске подрядчика на капремонт еще одной школы города в 2026 году — знаменитой 59-й в 19-м микрорайоне 1983 года постройки. Стартовая цена контракта на обновление «Перспективы» — 55,1 млн рублей. Ремонт должен начаться 1 июня, а закончится 30 сентября.Таким образом, в Липецке в следующем году капремонты ждут сразу девять школ: №№ 14, 16, 37, 41, 50, 55, 59, 64, 66. Во всех них (кроме «Перспективы») работы должны начаться в начале весны, а закончиться к концу лета. Не стоит забывать, что еще в двух школах — 21-й и 48-й — ремонты начнутся 1 мая и должны завершиться к 20 ноября следующего года. Сейчас с опережающими темпами ведется капремонт еще четырех школ — №№ 40, 49, 51, 72 — со сроком сдачи в августе следующего года. Так что по факту за 2026 год в Липецке обновят рекордное количество школ — сразу 15! Львиная доля денег на ремонты выделена Министерством просвещения РФ.