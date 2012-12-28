Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
61
48 минут назад
В Тракторном и на Новолипецке отключат холодную воду
29 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды частично останутся потребители Тракторного и Новолипецка, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: улица 3 Сентября, 26, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
29 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, К. Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую.
