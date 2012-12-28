В Тракторном и на Новолипецке отключат холодную воду

29 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды частично останутся потребители Тракторного и Новолипецка, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 5, 14, 16а, 18, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 35; 35а, 35б, 35г вл. 5 по улице Волгоградской, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, №№ 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4 по улице Ленинградской, №№ 6, 9 по улице Студенческой, №№ 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1 по улице М. Расковой, №№ 1, 1а, 2, 4, 6 по улице Крупской, № 25 по улице Осипенко, №№ 2, 4 по улице Гришина, №№ 2, 4 по улице Фестивальной. Также в этот период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Воронежской, Чехова, 3 Сентября, Степной, Гвардейской, Песчаной, 2-й Воронежской, Донской, Лазо, Станиславского.Подвоз воды будет организован по адресу: улица 3 Сентября, 26, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, К. Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую.