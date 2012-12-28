Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой

Аварию устраняют.

В компании «РВК-Липецк» сообщили, что из-за аварии на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей микрорайонов: 1-19, Опытной станции, центра города и Карьера.«Специалисты приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль над качеством воды, — говорится в сообщении.