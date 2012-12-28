Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
251
22 минуты назад
1
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Аварию устраняют.
«Специалисты приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль над качеством воды, — говорится в сообщении.
0
1
1
0
0
Комментарии (1)