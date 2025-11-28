Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Читать все
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Вторую половину моста на Плехановском спуске залили бетоном
Общество
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Происшествия
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
Происшествия
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Общество
Читать все
Происшествия
1600
сегодня, 14:29
12

«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля

Авария произошла на трассе «Дон». После столкновения «Танк» отбросило на дорожное ограждение. 

Сегодня в Липецкой области на 434-м километре трасы «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Танк» и грузовик «КамАЗ». После чего «Танк» врезался в дорожное ограждение. На месте аварии работали спасатели областного управления государственной противопожарной спасательной службы.

photo_2025-11-28_14-21-17 (2).jpg

photo_2025-11-28_14-21-17.jpg

«Водитель легкового автомобиля превысил скорость и допустил столкновение с впереди идущей машиной», — сообщает пресс-служба управления ГПСС.

По данным спасателей, водителя «Танка» госпитализировали с переломом правой руки, водитель «КамАЗа» не пострадал.

Фото пресс-службы УГПСС

авария
ДТП
0
2
2
3
4

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Задача
9 минут назад
Если Камаз ехал со скоростью 90 км./час ,то какова была скорость Танка ,если его так разворотило ? Водителю повезло ,что основной удар пришелся в правую часть и только его правую руку захватило ! Если бы в левую,то правая рука бы только и сохранилась
Ответить
Линь
16 минут назад
Хлам это а не авто, водила может в окно вылетел вот и живой. Металл фольга.
Ответить
Дмитрий
43 минуты назад
Не понимаю комментариев насчет китайского хлама и сложилась как коробка. Современные автомобили делают так, чтоб они спасли жизни людей, а не сохранили свою форму. Эта тачка отработала на 100%. При таких повреждениях перелом руки - это просто фантастика! Берите великолепные китайские автомобили и будете живы, даже если нет мозгов. Надеюсь у водителя есть каско.
Ответить
Алкан лтз
57 минут назад
Вот те и Китай! Спас водителя!
Ответить
и нечего
57 минут назад
рассуждать. сам выбрал скоростной режим-получай результат.
Ответить
Липецк 48
сегодня, 14:53
Китайские консервные банки.
Ответить
Рожденная в СССР
сегодня, 14:49
Покупайте граждане китайскый афтохлам за дорогие деньги!
Ответить
ноль
сегодня, 14:48
Машина просто сложилась как картонная коробка, почему у машин такие цены?, вообще не понятно...
Ответить
Жесть
21 минуту назад
Вы что-либо смыслите в автопроме?! Хотя бы поинтересуйтесь современной промышленностью мирового автопрома, потом комментируйте!!!
Ответить
Липецк
сегодня, 14:45
И правда танк, я представляю чтобы от вазовского танка осталось
Ответить
Житель Сокола
сегодня, 14:42
Это же на сколько надо было превысить скорость, что бы так разворотило машину.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить