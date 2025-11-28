Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Происшествия
1600
сегодня, 14:29
12
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Авария произошла на трассе «Дон». После столкновения «Танк» отбросило на дорожное ограждение.
«Водитель легкового автомобиля превысил скорость и допустил столкновение с впереди идущей машиной», — сообщает пресс-служба управления ГПСС.
По данным спасателей, водителя «Танка» госпитализировали с переломом правой руки, водитель «КамАЗа» не пострадал.
Фото пресс-службы УГПСС
0
2
2
3
4
Комментарии (12)