«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля

Авария произошла на трассе «Дон». После столкновения «Танк» отбросило на дорожное ограждение.



Сегодня в Липецкой области на 434-м километре трасы «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Танк» и грузовик «КамАЗ». После чего «Танк» врезался в дорожное ограждение. На месте аварии работали спасатели областного управления государственной противопожарной спасательной службы.«Водитель легкового автомобиля превысил скорость и допустил столкновение с впереди идущей машиной», — сообщает пресс-служба управления ГПСС.По данным спасателей, водителя «Танка» госпитализировали с переломом правой руки, водитель «КамАЗа» не пострадал.