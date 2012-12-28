Все новости
Происшествия
530
40 минут назад
1

Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую

Здоровью женщины был нанесен тяжкий вред. Водителя будут судить по уголовной статье.

Передается в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), обвиняемым по которому проходит 63-летний житель Грязей.

По данным следствия, 15 октября прошлого года в Грязях на улице Коммунальной он двигался на своей «Ладе Калине» задним ходом и наехал на 70-летнюю женщину. С места аварии ее увезли в больницу.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы. 

авария
ДТП
1
4
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
липчанка
21 минуту назад
А куда шла старушка? Там нет перехода от слова "СОВСЕМ"
Ответить
