Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Происшествия
530
40 минут назад
1
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Здоровью женщины был нанесен тяжкий вред. Водителя будут судить по уголовной статье.
По данным следствия, 15 октября прошлого года в Грязях на улице Коммунальной он двигался на своей «Ладе Калине» задним ходом и наехал на 70-летнюю женщину. С места аварии ее увезли в больницу.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
1
4
1
0
0
Комментарии (2)