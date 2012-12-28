Часть улицы Горького перекроют со 2 по 4 декабря

В эти дни «РИР Энерго» проведет ремонт теплосети. Горячую воду и отопление на день отключат в 13 домах.

Со 2 по 4 декабря для ремонта теплосети перекрывается движение по части улицы Горького в Липецке: от улицы Советской в сторону улицы Первомайской. Свободной для транспорта останется по одной полосе в каждую сторону.Основные работы придутся на 2 декабря. В этот день, с 09:00 до 18:00, будет ограничена подача тепла в дома на Советской, 33, 39, 43, 45, 47, 63, 30, Первомайской, 38, 65, 77в и Горького, 3, 10, 12.3 — 4 декабря энергетики обещают засыпать траншею и восстановить асфальт.