Общество
сегодня, 16:01
Часть улицы Горького перекроют со 2 по 4 декабря
В эти дни «РИР Энерго» проведет ремонт теплосети. Горячую воду и отопление на день отключат в 13 домах.
Основные работы придутся на 2 декабря. В этот день, с 09:00 до 18:00, будет ограничена подача тепла в дома на Советской, 33, 39, 43, 45, 47, 63, 30, Первомайской, 38, 65, 77в и Горького, 3, 10, 12.
3 — 4 декабря энергетики обещают засыпать траншею и восстановить асфальт.
