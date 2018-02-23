Общество

вчера, 15:03

«Неужели не стыдно нашим городским властям за такое убожество...»

49 4713
#инициатива #благоустройство #сквер
9
«Неужели не стыдно нашим городским властям за такое убожество...»

Горожанина удручает сквер за областным ДК.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Виктор Боярищев обратился к городским властям. Мэрию Липецка просят обратить внимание на благоустройство не Каменного лога, а сквера за областным центром культуры.

- Власти города занялись благоустройством Каменного лога. В который далеко не все пойдут гулять - особенно вечером. А вот сквер за Областным домом культуры посещают многие наши горожане. Но в каком плачевном состоянии он находится... Неужели не стыдно нашим городским властям за такое убожество… Ведь ему не было уделено внимания со дня его рождения. А это более 50 лет. Ведь это центр нашего города. К нам столько приезжают гостей. Проводят свои концерты в Доме культуры. Представьте, какое остаётся впечатление о нашем Липецке, - задает риторический вопрос Виктор.

Предложение благоустроить сквер на улице Космонавтов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 марта. Если к этой дате 500 или более пользователей сервиса одобрят идею, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.


49 4713
#инициатива #благоустройство #сквер
9

Комментарии (49)

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Колхозаны

32 минуты назад
Превратим все в колхоз
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Правдаруб

40 минут назад
И освещение сделайте нормальное,еле дошёл до дома,лёд буграми и собачьи колбаски повсюду.
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жесть

вчера, 23:37
Это не "городские власти", а убогое сборище понаехавшей сюда лимиты и колхозников
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Фермер

вчера, 23:00
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Липчанин

вчера, 22:38
Ужас, да. Бухарики и шалавы.
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Организаторы

вчера, 22:27
Вы бы зашли в сам ДК в туалеты и попали вы в атмосферу колхозного туалеты...вонь стоит ужасная. Неужели руководство не чувствует этой невыносимой туалетной вони
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Липчанка

вчера, 22:22
Вы бы определили конкретное место для выгула собак...и все было бы в порядке..и собачки знали место выгула и их хозяева наводили бы там порядок...пока это не определят собачки и их хозяева будут гулять сами по себе
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Колян

вчера, 22:19
Лучше бы дворец спорта "динамо" в порядок привели, и детям бесплатные секции обеспечили.
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гость

вчера, 21:10
Облагордили в свое время. Воткнули кафе вместо клумбы. Теперь ещё и машины в сквере везде
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Т-40

вчера, 20:12
не сквер,а само поселение убожество
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