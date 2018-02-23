Общество
вчера, 15:03
«Неужели не стыдно нашим городским властям за такое убожество...»
49 4713
Горожанина удручает сквер за областным ДК.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Виктор Боярищев обратился к городским властям. Мэрию Липецка просят обратить внимание на благоустройство не Каменного лога, а сквера за областным центром культуры.
- Власти города занялись благоустройством Каменного лога. В который далеко не все пойдут гулять - особенно вечером. А вот сквер за Областным домом культуры посещают многие наши горожане. Но в каком плачевном состоянии он находится... Неужели не стыдно нашим городским властям за такое убожество… Ведь ему не было уделено внимания со дня его рождения. А это более 50 лет. Ведь это центр нашего города. К нам столько приезжают гостей. Проводят свои концерты в Доме культуры. Представьте, какое остаётся впечатление о нашем Липецке, - задает риторический вопрос Виктор.
Предложение благоустроить сквер на улице Космонавтов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 марта. Если к этой дате 500 или более пользователей сервиса одобрят идею, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Власти города занялись благоустройством Каменного лога. В который далеко не все пойдут гулять - особенно вечером. А вот сквер за Областным домом культуры посещают многие наши горожане. Но в каком плачевном состоянии он находится... Неужели не стыдно нашим городским властям за такое убожество… Ведь ему не было уделено внимания со дня его рождения. А это более 50 лет. Ведь это центр нашего города. К нам столько приезжают гостей. Проводят свои концерты в Доме культуры. Представьте, какое остаётся впечатление о нашем Липецке, - задает риторический вопрос Виктор.
Предложение благоустроить сквер на улице Космонавтов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 марта. Если к этой дате 500 или более пользователей сервиса одобрят идею, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
49 4713
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