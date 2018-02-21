В Липецке завершился первый этап реконструкции ДК «Рудничный»

На днях завершился первый этап ремонта дома культуры «Рудничный».

Современное здание в оранжево-коричневой гамме стало новым центром притяжения района Сырский Рудник. Масштабная реконструкция здания, построенного более 40 лет назад, стартовала в октябре прошлого года. За это время подрядная организация ООО «Стимул Групп» завершила облицовку фасада металлическими панелями и керамогранитом. Также проведен косметический ремонт помещений первого этажа. Новая оцинкованная кровля оснащена автоматической системой обогрева, что предотвратит образование наледи и сосулек.

Преобразился и зрительный зал. В помещении, рассчитанном на 298 зрителей, появились современное световое и звуковое оборудование, вентиляционная система, ступенчатый пол, новые удобные кресла, первый ряд которых – съемный. Это позволяет предусмотреть место для людей с ограниченными возможностями здоровья. В обновленном ДК для граждан данной категории также предусмотрены специальный подъемник и туалетная комната.

Перепланировка первого этажа и перенос входа с торца здания в центр позволил оборудовать просторный холл для проведения мероприятий. До ремонта танцевальные вечера, праздники для детей и подростков приходилось проводить в фойе, которое вмещало не более 60 человек. Кроме того, на первом этаже появилось комфортное помещение для занятий любительских объединений. Возле главного входа обустроили гардероб.

Накануне в отремонтированном здании дома культуры прошло заседание расширенной коллегии администрации Липецка. С этого дня учреждение возобновило работу и приглашает липчан на праздничные концерты ко Дню защитника Отечества.

Всего на ремонт здания было выделено 30 млн. рублей. По результатам проведенного аукциона удалось сэкономить порядка 3 млн. рублей. Средства будут направлены на обновление второго этажа, перепланировку и косметический ремонт помещений которого предусматривает следующий этап реконструкции.

ДК «Рудничный» является культурно-досуговым центром не только для окружающего жилого района, но и для новых 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, «Елецкий», «Европейский», «Победа». На его базе действуют 25 клубных формирований, в которых занимаются более 600 человек в возрасте от 6 до 75 лет, сообщают в департаменте культуры и туризма Липецка.