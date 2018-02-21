Общество

сегодня, 12:26

В Липецке завершился первый этап реконструкции ДК «Рудничный»

9 787
#реконструкция #ДК
1
В Липецке завершился первый этап реконструкции ДК «Рудничный»

На днях завершился первый этап ремонта дома культуры «Рудничный».

Современное здание в оранжево-коричневой гамме стало новым центром притяжения района Сырский Рудник. Масштабная реконструкция здания, построенного более 40 лет назад, стартовала в октябре прошлого года. За это время подрядная организация ООО «Стимул Групп» завершила облицовку фасада металлическими панелями и керамогранитом. Также проведен косметический ремонт помещений первого этажа. Новая оцинкованная кровля оснащена автоматической системой обогрева, что предотвратит образование наледи и сосулек.

Преобразился и зрительный зал. В помещении, рассчитанном на 298 зрителей, появились современное световое и звуковое оборудование, вентиляционная система, ступенчатый пол, новые удобные кресла, первый ряд которых – съемный. Это позволяет предусмотреть место для людей с ограниченными возможностями здоровья. В обновленном ДК для граждан данной категории также предусмотрены специальный подъемник и туалетная комната.   

Перепланировка первого этажа и перенос входа с торца здания в центр позволил оборудовать просторный холл для проведения мероприятий. До ремонта танцевальные вечера, праздники для детей и подростков приходилось проводить в фойе, которое  вмещало не более 60 человек. Кроме того, на первом этаже появилось комфортное помещение для занятий любительских объединений. Возле главного входа обустроили гардероб.

Накануне в отремонтированном здании дома культуры прошло заседание расширенной коллегии администрации Липецка. С этого дня учреждение возобновило работу и приглашает липчан на праздничные концерты ко Дню защитника Отечества.

Всего на ремонт здания было выделено 30 млн. рублей. По результатам проведенного аукциона удалось сэкономить порядка 3 млн. рублей. Средства будут направлены на обновление второго этажа, перепланировку и косметический ремонт помещений которого предусматривает следующий этап реконструкции.

ДК «Рудничный» является культурно-досуговым центром не только для окружающего жилого района, но и для новых 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, «Елецкий», «Европейский», «Победа». На его базе действуют 25 клубных формирований, в которых занимаются более 600 человек в возрасте от 6 до 75 лет, сообщают в департаменте культуры и туризма Липецка.

9 787
#реконструкция #ДК
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

h

1 минуту назад
Было прекрасное панно в самом верху. Всю красоту закрыли. Конечно так дороже и быстрее.
ответить

С Рудника

20 минут назад
ритуал сервис, очень хорошее предложение!!! Именно то что надо!!! Косыревское кладбище скоро закроют, хоронить пора прекращать в землю, а зде..ся раздолье, парк рядом, красота, лучше места для крематория нет, голосуем все за, а ДК он ни кому не нужен.
ответить

ритуал сервис

сегодня, 13:51
вот именно так я и представлял себе крематорий
ответить

Прорабу

сегодня, 13:45
Один из самых нормальных видов наружной отделки городских зданий - штукатурка. А если у вас через полгода после ремонта все отваливается на головы, хреновый вы прораб.
ответить

Пожарный

сегодня, 13:41
Весь ремонт - это обшивка алюкобондом. Страшная вешь при пожаре, горит все здание, весь фасад!
ответить

Прораб

сегодня, 13:34
Ну надо же какие недовольные? Надо было под штукатурку и краску все пустить, чтобы к лету все поотваливалось бы вам на головы.
ответить

я

сегодня, 13:30
100, согласна с Вами, надо прежде думать, как должны выглядеть учреждения культуры, все под плитку - где культура? Или нужно отчитаться, что отремонтировали! Поучитесь у Белгорода - какие там учреждения культуры - их делают на века, а не по-липецки: голову помыли а туловище - грязное. Материалы и оборудования закупили на 5 млн, зарплату отдали столько-же, а остальное где? Или народ не понимает. что сколько стоит? Проектно-сметную документацию заказали за 5 млн?????????!"!!!!!! остальное - откаты.
ответить

Повелитель Котов

сегодня, 13:27
АА жесть! Ну кто, кто им разрешает уродовать здания дешманским сайдингом какашечных оттенков??? Заколхозили полгорода этими дурацкими плитами! и хуже всего то, что чинуши, вот так "поработав", поедут на ПМЖ в какую-нибудь Европу, а мы тут останемся любоваться на плоды их "трудов"
ответить

100

сегодня, 13:09
это уже не Дворец Культуры а магазин Пятерочка, или Суд
ответить

Еще в рубрике

Мужчин в Липецкой области меньше на 100 тысяч, чем женщин
#демография
1
Мужчин в Липецкой области меньше на 100 тысяч, чем женщин

28 минут назад

Общество
Мэрии Липецка предлагают оплачивать трезвые свадьбы
#свадьба #трезвость #инициатива
12
Мэрии Липецка предлагают оплачивать трезвые свадьбы

сегодня, 13:50

Общество
В Ельце ищут обладателя потерянного более 20 лет назад в поезде дембельского альбома
#дембельский альбом #поиск
4
В Ельце ищут обладателя потерянного более 20 лет назад в поезде дембельского альбома

сегодня, 13:34

Общество
Коммунальная авария в Лебедяни устранена
#коммунальная авария
Коммунальная авария в Лебедяни устранена

сегодня, 13:31

Общество
Больше тысячи человек остались без отопления в Лебедяни
#коммунальная авария
1
Больше тысячи человек остались без отопления в Лебедяни

сегодня, 12:48

Общество
Руководитель Фонда капремонта Липецкой области включен в Федеральный кадровый резерв
#ФКР
Руководитель Фонда капремонта Липецкой области включен в Федеральный кадровый резерв

сегодня, 12:30

Общество