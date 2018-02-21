В Ельце выросло количество грабежей и краж

Но, в древнем городе перестали насиловать

На состоявшейся 5-ой сессии Совета депутатов Ельца начальник ОМВД Павел Попов выступил перед депутатами с докладом об итогах 2017 года.В 2017 году массив зарегистрированных преступных посягательств увеличился на 11,7%. Процент раскрытых преступлений от общего массива зарегистрированных преступлений составил 62,1%.

Всего в ОМВД России по городу Ельцу за прошедший год поступило почти 16 тыс. обращений. В то время как убийств было всего 2, что более чем в 3 раза меньше, чем в 2016 году. Фактов изнасилований зарегистрировано не было. Стоит, однако, отметить, что возросло количество краж с 291 до 305. Снизилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью с 16 до 12.

Резко снизилось количество краж транспортных средств с 27 до 14. Возросло и количество грабежей с 35 до 48. Актуальным остаётся вопрос борьбы с наркопреступностью. В 2017 году было выявлено 238 преступлений (185 в 2016 году).

Павел Попов отметил, что в работе городского отдела внутренних дел имеются недостатки. Поэтому отдел стремится к повышению эффективности своей работы для достижения более высоких результатов деятельности и положительной оценки со стороны жителей города.

В ходе обсуждения доклада начальника ОМВД России по городу Ельцу депутатами был поднят вопрос относительно безопасности в школах города. В свете последних событий это очень актуальная тема. На что Павел Попов заметил, что делается всё возможное, чтобы в школах города Ельца было максимально безопасно. Галина Воронова — начальник управления образования администрации городского округа город Елец отметила, что все школы города оборудованы тревожными кнопками, сообщили в горсовете Ельца.