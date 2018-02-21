Общество

сегодня, 11:55

В Ельце выросло количество грабежей и краж

7 667
#уровень преступности
В Ельце выросло количество грабежей и краж

Но, в древнем городе перестали насиловать

На состоявшейся 5-ой сессии Совета депутатов Ельца начальник ОМВД Павел Попов выступил перед депутатами с докладом об итогах 2017 года.

В 2017 году массив зарегистрированных преступных посягательств увеличился на 11,7%. Процент раскрытых преступлений от общего массива зарегистрированных преступлений составил 62,1%.

Всего в ОМВД России по городу Ельцу за прошедший год поступило почти 16 тыс. обращений. В то время как убийств было всего 2, что более чем в 3 раза меньше, чем в 2016 году. Фактов изнасилований зарегистрировано не было. Стоит, однако, отметить, что возросло количество  краж с 291 до 305. Снизилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью с 16 до 12.

Резко снизилось количество краж транспортных средств с 27 до 14. Возросло и количество грабежей с 35 до 48. Актуальным остаётся вопрос борьбы с наркопреступностью. В 2017 году было выявлено 238 преступлений (185 в 2016 году).

Павел Попов отметил, что в работе городского отдела внутренних дел имеются недостатки. Поэтому отдел стремится к повышению эффективности своей работы для достижения более высоких результатов деятельности и положительной оценки со стороны жителей города.

В ходе обсуждения доклада начальника ОМВД России по городу Ельцу депутатами был поднят вопрос относительно безопасности в школах города. В свете последних событий это очень актуальная тема. На что Павел Попов заметил, что делается всё возможное, чтобы в школах города Ельца было максимально безопасно. Галина Воронова — начальник управления образования администрации городского округа город Елец отметила, что все школы города оборудованы тревожными кнопками, сообщили в горсовете Ельца.

7 667
#уровень преступности

Комментарии (7)

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Гость

сегодня, 13:37
Елецкий ОМВД давно пора расформировать, очень много резонансных происшествий и вот вам результат
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Опять Елец

сегодня, 13:01
Жжет)))
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?

сегодня, 12:26
нужно думать - депутаты прибавилось на 5 человек. ну шустры и сутки не прошли.
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Александр

сегодня, 12:09
Нынешняя власть способствует своими действиями росту краж, грабежей. ЖРАТЬ все хотят.
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гостья

сегодня, 12:07
вчера вроде бы сократились преступления? а сегодня уже выросли?
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как так

сегодня, 12:03
за сутки выросло? вчера писали резко сократилось)
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цирк

сегодня, 12:03
вот что значит фальсификация выборов-145 процентов
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