Общество
вчера, 23:59
В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев
Изъято более 130 товаров.
Во вторник, специалистами Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области продолжена работа по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке.
Установлено 10 случаев осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрации области.
Лица, осуществляющие стихийную торговлю, решили расположиться на проспекте Победы, в районе дома № 8 (подземный пешеходный переход), площади Победы, в районе дома № 5, проспекте Победы в районе дома № 59.
Во всех 10 случаях составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.2 КоАП ЛО. Все непродовольственные товары в количестве более 130 штук были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения.
Административные материалы в отношении указанных лиц будут рассмотрены Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Фото http://liptorg-cp.ru
Установлено 10 случаев осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрации области.
Лица, осуществляющие стихийную торговлю, решили расположиться на проспекте Победы, в районе дома № 8 (подземный пешеходный переход), площади Победы, в районе дома № 5, проспекте Победы в районе дома № 59.
Во всех 10 случаях составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.2 КоАП ЛО. Все непродовольственные товары в количестве более 130 штук были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения.
Административные материалы в отношении указанных лиц будут рассмотрены Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Фото http://liptorg-cp.ru
это
Рука, Руку - Моет!
В Шанхае это время от времени бывает
Barbara Mccann
Елена
Система48
отлично