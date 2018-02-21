Общество

вчера, 23:59

В подземном переходе у Центрального рынка разогнали торговцев

7 329
#торговля

Изъято более 130 товаров.

Во вторник, специалистами Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области продолжена работа по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке.

Установлено 10 случаев осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрации области.

Лица, осуществляющие стихийную торговлю, решили расположиться на проспекте Победы, в районе дома № 8 (подземный пешеходный переход), площади Победы, в районе дома № 5, проспекте Победы в районе дома № 59.

Во всех 10 случаях составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.2 КоАП ЛО. Все непродовольственные товары в количестве более 130 штук были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения.

Административные материалы в отношении указанных лиц будут рассмотрены Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Фото http://liptorg-cp.ru
7 329
#торговля

Комментарии (7)

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это

15 минут назад
фашистская едросня
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Рука, Руку - Моет!

22 минуты назад
Они на Вас ЧЬХАЛИ,СТОЯТ СУББОТУ И ВОСКРЕСЬЕ И ДР .ДНИ В ПЕРЕХОДЕ И ОКОЛО,ПОСТОЯННО ,И ВЫ ИМ НЕ .......!!! Мани,мани!!!
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В Шанхае это время от времени бывает

сегодня, 00:53
В тысячный раз их уже разгоняют, чтобы штрафами с них поживиться, а потом снова предлагают становиться на место, и этот процесс мы наблюдаем годами.
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Barbara Mccann

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Елена

сегодня, 00:45
Наконец-то взялись за этих торговцев. Рынков полно, торгуйте там. Нет, надо на коробках на остановеах всем мешать. И о какой туристической привлекательности мы рассуждаем? Убрать вмех торговцев! И ларьки с ввцветшим товаром! Проспекты должны быть широкие, крамивые, "гулятельные"!!!
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Система48

сегодня, 00:33
Зарплату нормальную людям плотите и роботой обеспечте и стоять там не кто не будет умники х.''' вы
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отлично

сегодня, 00:29
Наконец-то хорошая новость ! Надеюсь, этих спекулянтов еще хорошенько оштрафуют и конфискуют товар, чтобы неповадно было. Властям респект !
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