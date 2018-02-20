Происшествия

сегодня, 13:15

«Я не была пьяна, когда с турника упал мой сын»

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#ЧП #Масленица
«Я не была пьяна, когда с турника упал мой сын»

Мама восьмилетнего мальчика возмущена словами директора "Нижнего парка".

Как сообщал GOROD48, в воскресенье на Масленицу на спортплощадке в Нижнем парке за полчаса до сожжения чучела Зимы 8-летний мальчик упал с турника и не смог подняться. Мальчик мог шевелить руками и ногами, но жаловался на сильную боль в спине и не мог самостоятельно встать.

По словам директора МАУК "Нижний парк" Николая Калимбета, "скорая помощь" оперативно приехала на место ЧП по вызову работников парка, ставших очевидцами происшествия Сотрудникам парка показалось, что родители пострадавшего мальчика были пьяны.

Сегодня в редакцию GOROD48 позвонила мама ребенка и, не желая назвать своей фамилии, возмутилась тем, что сказал нам директор парка.

- Я была трезва. В моих руках была только бутылочка с минеральной водой, - сказала женщина.

По ее словам, она запомнила из школьных уроков ОБЖ, что нельзя трогать тех, кто, как кажется, травмировал позвоночник. Поэтому под ее сына сердобольные горожане подложили свою верхнюю одежду до приезда медиков.

- "Скорую помощь" я вызвала со своего мобильного телефона. Потом я передала трубку сотруднику полиции, который сориентировал диспетчера "скорой помощи" по месту падения моего сына. К счастью, рентген не показал проблем. Сына после осмотра медиков отпустили из травмпункта домой, освободив на пару недель от уроков физкультуры, - сказала мама ребенка. 
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#ЧП #Масленица

Комментарии (36)

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Вася

3 минуты назад
Хорошо что директор не сказал что мальчик пьяный
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Вопросик

4 минуты назад
Женек, пьяная площадка рассказала про трезвого сотрудника парка им. Калимбета !
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Женек

6 минут назад
На той площадки все пили, не надо расказовать что трезвые были
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директор парка

7 минут назад
запретить турникам выпивать на рабочем месте
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Вопросик

9 минут назад
вас тоже привлечь, пьяные турники изображали трезвого Калимбета держащего в ногах водный минерал !
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Вопросик

17 минут назад
вас тоже привлечь, пьяные директора играли в бутылочку с Нижним парком ! мальчик ходил неподалёку по большому турнику !
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вас тоже привлечь

19 минут назад
гостья, а вас за клевету на директора?? Вы в тот момент не видели ни мать ни директора этого парка ((( Сами разберутся, кто и в каком виде с "бутылочкой" чего-то там был возле мальчика..
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Зайчик

20 минут назад
принесли его домой , оказался он живой !
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Вопросик

21 минуту назад
Обязательно, пьяный Директор отдирал примёрзший язык от металлических конструкций турника принося извинения !
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Вопросик

24 минуты назад
ужОсы нашего городка, Мальчик и Калимбета , символы нашего парка , рассказал пьяный Турник корреспонденту !
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