Происшествия
сегодня, 13:15
«Я не была пьяна, когда с турника упал мой сын»
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Мама восьмилетнего мальчика возмущена словами директора "Нижнего парка".
Как сообщал GOROD48, в воскресенье на Масленицу на спортплощадке в Нижнем парке за полчаса до сожжения чучела Зимы 8-летний мальчик упал с турника и не смог подняться. Мальчик мог шевелить руками и ногами, но жаловался на сильную боль в спине и не мог самостоятельно встать.
По словам директора МАУК "Нижний парк" Николая Калимбета, "скорая помощь" оперативно приехала на место ЧП по вызову работников парка, ставших очевидцами происшествия Сотрудникам парка показалось, что родители пострадавшего мальчика были пьяны.
Сегодня в редакцию GOROD48 позвонила мама ребенка и, не желая назвать своей фамилии, возмутилась тем, что сказал нам директор парка.
- Я была трезва. В моих руках была только бутылочка с минеральной водой, - сказала женщина.
По ее словам, она запомнила из школьных уроков ОБЖ, что нельзя трогать тех, кто, как кажется, травмировал позвоночник. Поэтому под ее сына сердобольные горожане подложили свою верхнюю одежду до приезда медиков.
- "Скорую помощь" я вызвала со своего мобильного телефона. Потом я передала трубку сотруднику полиции, который сориентировал диспетчера "скорой помощи" по месту падения моего сына. К счастью, рентген не показал проблем. Сына после осмотра медиков отпустили из травмпункта домой, освободив на пару недель от уроков физкультуры, - сказала мама ребенка.
По словам директора МАУК "Нижний парк" Николая Калимбета, "скорая помощь" оперативно приехала на место ЧП по вызову работников парка, ставших очевидцами происшествия Сотрудникам парка показалось, что родители пострадавшего мальчика были пьяны.
Сегодня в редакцию GOROD48 позвонила мама ребенка и, не желая назвать своей фамилии, возмутилась тем, что сказал нам директор парка.
- Я была трезва. В моих руках была только бутылочка с минеральной водой, - сказала женщина.
По ее словам, она запомнила из школьных уроков ОБЖ, что нельзя трогать тех, кто, как кажется, травмировал позвоночник. Поэтому под ее сына сердобольные горожане подложили свою верхнюю одежду до приезда медиков.
- "Скорую помощь" я вызвала со своего мобильного телефона. Потом я передала трубку сотруднику полиции, который сориентировал диспетчера "скорой помощи" по месту падения моего сына. К счастью, рентген не показал проблем. Сына после осмотра медиков отпустили из травмпункта домой, освободив на пару недель от уроков физкультуры, - сказала мама ребенка.
36 2379
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