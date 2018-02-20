Происшествия

вчера, 17:37

В поисках пропавшего ребенка спасатели вскрыли 200 кубометров льда

17 3624
#поиск пропавших детей
5
В поисках пропавшего ребенка спасатели вскрыли 200 кубометров льда

13-й день спасатели и волонтеры ищут пропавшего в Измалковском районе 9-летнего мальчика

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня поиски ребенка продолжались с привлечением волонтеров, а также водолазов для обследования береговой линии и русла реки, ниже по течению. Привлекалось 5 водолазов.

Прорублено 5 майн (прорубь) для спуска водолазов, осуществлено 5 погружений по 30-40 мин. Дополнительно обследовано 21 ранее прорубленная майна.

Проведено: осмотр водолазами дна  –  4900 м2; вскрыто льда – 200 м2; повторный осмотр береговой линии пешим порядком – 40 км;

Сотрудниками полиции ведутся  оперативно-розыскные мероприятия.

Администрацией Измалковского района  определены места обогрева, питания и  медицинского обеспечения, организовано приготовление горячей еды в полевой кухне и посменный прием пищи непосредственно в районе поиска.

В 16.30 подводные поисковые работы завершены, ребенок не обнаружен.

Завтра с 09.00 20.02.2018 спланировано продолжение поисков ребенка с привлечением волонтеров, сотрудников  ОПСП, сотрудников МО МВД России "Становлянский". Запланирован повторный обход ранее обследованных территорий, промоин, майн.  

9-летний мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.

17 3624
#поиск пропавших детей
5

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ЗлойБот

сегодня, 01:23
Я пойду на выборы. В бюллетень впишу своей рукой строку "Достойный кандидат" и проголосую за него.
ответить

Искать надо всеми способами

сегодня, 01:18
Много сил и средств потрачено на поиски зря, надо обратиться к экстрасенсам, они приезжали не так давно в нашу область в Сошки, раскрывать тайну "дороги смерти", мы здесь об этом читали, вот напомню их выводы относительно дороги : — "Дорога у вас плохая? Вы думаете, что дорога плохая? Нет здесь мистики никакой, ездить нужно по-нормальному, пить и наркоманить не нужно. 19 человек, которые тут стоят, могут закончить также", — ответил местным жителям Александр Шепс. Как видите, экстрасенсы всё легко и запросто видят, можно сказать конечно что они мошенники, если бы сами жители с которыми они общались не подтвердили то, что им прежде рассказывали экстрасенсы.
ответить

ЗлойБот

сегодня, 01:12
Богатства самой большой страны в мире сосредоточены в руках нескольких сотен мошенников и преступников. Остальные 150 000 000 выживают. Так не должно быть.
ответить

ЗлойБот

сегодня, 01:08
Я не вижу Алексея Навального в качестве президента. Но его смелость бороться с системой заслуживают уважения. Посмотрите его фильмы на Ютубе. Вы ужаснетесь от масштабов коррупции в стране. У нас действительно отобрали право выбора. Действующий режим покрывает преступников и воров.
ответить

Дед

вчера, 21:13
Несколько слов о фото, где изображены волонтёры с большими биноклями.Во первых они громоздкие и не очень удобны для длительной носки,видно что китайский ширпотреб,хотя могу ошибиться.Не плохие наши отечественные, выпуска времён СССР такие как БПЦ4-5 8Х30,БП8Х30- это гражданские, из армейской (военной) серии Б7Х35,Б8Х30 они оптимальны по увеличению, весу и габариту.Если позволяет состояние кошелька можно и импортный абразец, есть довольно хорошие.Универсального бинокля не бывает, каждый для определённых целей.Вкратце так.
ответить

Zzz

вчера, 20:41
А ребёнка не мог какой-нибудь местный педофил похитить? Много улик? Нашли рюкзак, но его и подбросить могли, вдруг мальчик ещё жив? Все дома осмотрели?
ответить

наутилус

вчера, 20:32
13й день..., в Астрахани.
ответить

Деду

вчера, 20:29
Будем ждать тебя. Приезжай, помоги. Только оторвись от дивана. Не обижайся, дед.
ответить

Дед

вчера, 20:17
Сегодня вновь зашёл в группу поиска пропавших детей и вот что там увидел.На фото, на переднем плане, на крутом берегу Сосны, изображены два волонтёра с большими биноклями смотрящими куда-то в даль за горизонт.Cразом возникает вопрос.Вместо того,чтобы осматривать береговую линии, их взор в бинокли устремлён на горизонт.Что это ?На лицо очковтирательство, фото (селфи) для показухи о проделанной работе.
ответить

13й день...

вчера, 20:14
Если пацан и правда утонул , то ловить уже нужно в Ростове
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В январе в Липецкой области заметно выросло производство медикаментов и одежды
#промышленность #статистика
3
В январе в Липецкой области заметно выросло производство медикаментов и одежды

вчера, 17:44

Происшествия
В Крутых Хуторах сгорел Chevrolet Lanos
#пожар
2
В Крутых Хуторах сгорел Chevrolet Lanos

вчера, 17:33

Происшествия
При столкновении автобуса и легковушки пострадал 5-летний ребенок
#дтп
19
При столкновении автобуса и легковушки пострадал 5-летний ребенок

вчера, 17:17

Происшествия
Слесарь обманул жительницу Грязей
#мошенничество #суд
6
Слесарь обманул жительницу Грязей

вчера, 16:50

Происшествия
Банкет по случаю рождения внучек закончился преступлением
#внуки #кража
18
Банкет по случаю рождения внучек закончился преступлением

вчера, 15:55

Происшествия
Осудили автоподставщиков, орудовавших в Липецкой области
#суд
2
Осудили автоподставщиков, орудовавших в Липецкой области

вчера, 15:07

Происшествия