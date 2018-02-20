В поисках пропавшего ребенка спасатели вскрыли 200 кубометров льда

13-й день спасатели и волонтеры ищут пропавшего в Измалковском районе 9-летнего мальчика

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня поиски ребенка продолжались с привлечением волонтеров, а также водолазов для обследования береговой линии и русла реки, ниже по течению. Привлекалось 5 водолазов.

Прорублено 5 майн (прорубь) для спуска водолазов, осуществлено 5 погружений по 30-40 мин. Дополнительно обследовано 21 ранее прорубленная майна.

Проведено: осмотр водолазами дна – 4900 м2; вскрыто льда – 200 м2; повторный осмотр береговой линии пешим порядком – 40 км;

Сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Администрацией Измалковского района определены места обогрева, питания и медицинского обеспечения, организовано приготовление горячей еды в полевой кухне и посменный прием пищи непосредственно в районе поиска.

В 16.30 подводные поисковые работы завершены, ребенок не обнаружен.

Завтра с 09.00 20.02.2018 спланировано продолжение поисков ребенка с привлечением волонтеров, сотрудников ОПСП, сотрудников МО МВД России "Становлянский". Запланирован повторный обход ранее обследованных территорий, промоин, майн.

9-летний мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.

