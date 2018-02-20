В елецкой колонии №3 прошел «Родительский день»

В исправительной колонии №3 города Ельца прошёл родительский день. В этот день по традиции к осуждённым приезжают самые близкие люди – матери, отцы, сёстры, братья, жёны.

Гости, в сопровождении руководства учреждения, ознакомились с коммунально-бытовыми условиями, побывали в столовой, продегустировали пищу. В ходе визита каждый желающий смог пообщаться с начальником ФКУ ИК-3 Игорем Сотниковым, задать ему интересующий вопрос. В завершении мероприятия для родственников силами осуждённых был подготовлен небольшой концерт.



В целом гости остались довольны посещением исправительного учреждения, это мероприятие не только лишний раз дало возможность повидаться с родными людьми, но и убедиться, что в местах лишения свободы созданы достойные условия для отбывания наказания, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.