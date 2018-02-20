вчера, 16:01
В елецкой колонии №3 прошел «Родительский день»
В исправительной колонии №3 города Ельца прошёл родительский день. В этот день по традиции к осуждённым приезжают самые близкие люди – матери, отцы, сёстры, братья, жёны.
В целом гости остались довольны посещением исправительного учреждения, это мероприятие не только лишний раз дало возможность повидаться с родными людьми, но и убедиться, что в местах лишения свободы созданы достойные условия для отбывания наказания, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
НЕНАДЕХЛА
НАДЕХЛА
Сергей