Мемориал «Высота Огурец» дополнят ротондой

Ее строительство завершат к маю.

Ломигорский сельский совет Воловского района объявил тендер на благоустройство мемориала войнам Великой Отечественной войны. На «Высоте Огурец» планируют построить ротонду. Работу специалистов оценили в 2 161 590 рублей.Возведение ротонды начнется сразу после подписания контракта. Новая конструкция будет установлена слева от мемориала. Оба будет в основании иметь форму шестиугольника. В ротонде разместится зал памяти. Работы должны быть завершены до 25 апреля.Электронный аукцион запланирован на 22 февраля. Услуги подрядчика оплатят из сельского бюджета.Более года – с декабря 1941 по январь 1943 – за высоту «Огурец» на границе теперь уже Липецкой и Орловской областей велись ожесточенные бои. В них участвовали и бойцы родом из Воловского района нашей области. Ежегодно в селах Волово, Ломигоры и мемориальном комплексе «Высота» проходят мероприятия, посвященные подвигу земляков.