Общество

сегодня, 13:04

Мемориал «Высота Огурец» дополнят ротондой

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#высота огурец #тендер
Мемориал «Высота Огурец» дополнят ротондой

Ее строительство завершат к маю.

Ломигорский сельский совет Воловского района объявил тендер на благоустройство мемориала войнам Великой Отечественной войны. На «Высоте Огурец» планируют построить ротонду. Работу специалистов оценили в 2 161 590 рублей.

Возведение ротонды начнется сразу после подписания контракта. Новая конструкция будет установлена слева от мемориала. Оба будет в основании иметь форму шестиугольника. В ротонде разместится зал памяти. Работы должны быть завершены до 25 апреля.

ротонда.jpg

Электронный аукцион запланирован на 22 февраля. Услуги подрядчика оплатят из сельского бюджета.

Более года – с декабря 1941 по январь 1943 – за высоту «Огурец» на границе теперь уже Липецкой и Орловской областей велись ожесточенные бои. В них участвовали и бойцы родом из Воловского района нашей области. Ежегодно в селах Волово, Ломигоры и мемориальном комплексе «Высота» проходят мероприятия, посвященные подвигу земляков.
330
#высота огурец #тендер

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