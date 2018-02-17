Происшествия
вчера, 18:35
Директор липецкой фирмы пытался подкупить судебного пристава
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Липецкой области, 14 февраля на улице Интернациональной в Липецке руководитель коммерческой фирмы передал приставу-исполнителю 50 000 рублей. За эти деньги предприниматель хотел добиться снятия ареста с расчетного счета фирмы, наложенного в рамках исполнительного производства.
О готовящейся передаче взятки служба судебных приставов заранее известила полицию.
В отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 стать 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки).
паша
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