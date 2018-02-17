Происшествия

вчера, 18:35

Директор липецкой фирмы пытался подкупить судебного пристава

10 2601
#взятка
1
Директор липецкой фирмы пытался подкупить судебного пристава

Возбуждено уголовное дело.

 
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Липецкой области, 14 февраля на улице Интернациональной в Липецке руководитель коммерческой фирмы передал приставу-исполнителю 50 000 рублей. За эти деньги предприниматель хотел добиться снятия ареста с расчетного счета фирмы, наложенного в рамках исполнительного производства.

О готовящейся передаче взятки служба судебных приставов заранее известила полицию.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 стать 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки).
10 2601
#взятка
1

Комментарии (10)

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паша

46 минут назад
насколько бы я не терпел взяточников - те кто предлагает взятки еще хуже: по крайней мере взяточник только нарушает закон - а тот кто дает взятку и закон нарушает и еще искушает другого человека деньгами. считаю что за дачу взяток надо сильнее наказывать чем за то что взятки берут
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Sergey

53 минуты назад
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bezkamer.blogspot.ru и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
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WAX

вчера, 23:36
Приставы давно куплены,опричники они же приставы средний век.
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Косой ты Мудак

вчера, 22:46
Там все берут,остав номер спишу любой долг под 20% кроме алиментов. Там все берут,тупая кантора.
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Ольга

вчера, 21:18
????????????, Кдассно заметид
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????????????

вчера, 19:52
Идиот, Ты точно идиот.)))))
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Гость

вчера, 19:43
Прикольно! "Служба суд.приставов известила полицию" А полиция не хотела взяткодателя ловить и далеко ходить и назначило место передачи взятки на ул.Интернациональная д.35 г.Липецка в кабинете генерала, начальника УМВД) ХаааХаа
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Опекун

вчера, 19:10
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Идиоту

вчера, 19:00
Ты и правда идиот....какой нал и яндекс деньги...расскажи людям что еще придумано
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Идиот

вчера, 18:50
До чего ж тупые бизнеспупки, арестовали счет, работай за нал, яндексденьги и много чего еще придумано
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