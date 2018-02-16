Происшествия

сегодня, 10:59

Следователи изучают видеозапись тренировки с гибелью 11-летнего хоккеиста

10 2325
#несчастный случай
Следователи изучают видеозапись тренировки с гибелью 11-летнего хоккеиста

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области продолжается расследование уголовного дела возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего воспитанника спортивной школы «Ледовый дворец им. Анатолия Тарасова» в городе Ельце.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, за истекшие сутки проведен осмотр тела потерпевшего и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В спортивной школе «Ледовый дворец им. Анатолия Тарасова» изъята шайба, шлем потерпевшего, а также видеозапись с камер видеонаблюдения.

В МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» запрошены и получены должностные инструкции тренера-преподавателя, приказ о приеме на работу и расписание занятий. Произведена выемка журналов учета групповых занятий спортивной школы и личное дело потерпевшего.

На станции скорой медицинской помощи произведена выемка диска с записью разговора о вызове скорой медицинской помощи.

Продолжаются допросы свидетелей и очевидцев происшедшего. Кроме того, устанавливаются дополнительные свидетели.

10 2325
#несчастный случай

Комментарии (10)

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Ашот Васильевич

сегодня, 13:18
Господин Дементьев,а не пора ли вам в отставку?
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Зато

сегодня, 12:54
У нас специалист крупный ДЮСШ возглавляет- навроцкий Вадик. Куда ж мы катимси.......?
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Kisnja

сегодня, 12:45
Вообще спорт у нас дорогое удовольствие, какой ни возьми. Да ещё как выясняется никто не за что не отвечает.
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121

сегодня, 12:32
Стоимость автобуса на выезд равна стоимости аренды самолета!!!
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Переживатель

сегодня, 12:28
В Липецком хоккее вообще беда! Игры только на выездах проходят! Хочешь чтоб твой ребенок играл в хоккей - плати за выезды! На бесплатных тренировках только фигурное катание и 5 минут хоккея на 1/4 площадки! Вообщем все только за деньги и немалые!
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111

сегодня, 12:19
Виктор, к сожалению, вы на 100 процентов правы. заставляют ЗАДУМАТЬСЯ НЕНАДОЛГО и НЕ ВСЕХ. подумают, отчетность сейчас в порядок приведут. но делать ничего не будут. ненадолго быстро заканчивается... НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!
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111

сегодня, 12:16
222, зато везде кричат, что спорт у нас бесплатный! все для детей! ничего бесплатно хорошего у нас нет! хочешь нормальную тренировку - плати. а бесплатно просто покатайся 45 минут, заниматься в другое время придешь - за деньги!
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222

сегодня, 12:00
111, а бассейне (для спортшкол) тоже не протолкнуться, глпное заработать деньги на абонементе
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Виктор

сегодня, 11:47
Только трагедии заставляют нас думать, да и то не надолго и не всех.
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111

сегодня, 11:43
Давно пора навести порядок в спортивных секциях. Особенно в Липецке. Лед выделяют на две команды, тренировки короткие. Зато платно левым командам лед всегда есть!
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