Следователи изучают видеозапись тренировки с гибелью 11-летнего хоккеиста

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области продолжается расследование уголовного дела возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего воспитанника спортивной школы «Ледовый дворец им. Анатолия Тарасова» в городе Ельце.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, за истекшие сутки проведен осмотр тела потерпевшего и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В спортивной школе «Ледовый дворец им. Анатолия Тарасова» изъята шайба, шлем потерпевшего, а также видеозапись с камер видеонаблюдения.

В МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» запрошены и получены должностные инструкции тренера-преподавателя, приказ о приеме на работу и расписание занятий. Произведена выемка журналов учета групповых занятий спортивной школы и личное дело потерпевшего.

На станции скорой медицинской помощи произведена выемка диска с записью разговора о вызове скорой медицинской помощи.

Продолжаются допросы свидетелей и очевидцев происшедшего. Кроме того, устанавливаются дополнительные свидетели.