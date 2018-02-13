Происшествия
вчера, 20:27
«УАЗ Патриот» сгорел вместе с гаражом в Ельце
В 15:38 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании гаража по в Ельце, на ул. Ключевая, д.25.
В результате загорания огнем повреждено и уничтожено: внутренняя отделка гаража на площади 40 кв.м.; сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «УАЗ Патриот».
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем повреждено и уничтожено: внутренняя отделка гаража на площади 40 кв.м.; сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «УАЗ Патриот».
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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