Происшествия

вчера, 20:27

«УАЗ Патриот» сгорел вместе с гаражом в Ельце

2 715
#пожар
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«УАЗ Патриот» сгорел вместе с гаражом в Ельце
В 15:38 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании  гаража по в Ельце, на ул. Ключевая, д.25. 

В результате загорания огнем повреждено и уничтожено:  внутренняя отделка гаража на площади 40 кв.м.;  сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «УАЗ Патриот».

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 715
#пожар
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Комментарии (2)

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всякий

вчера, 23:33
инохлам почаще горит
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Знающий

вчера, 22:02
Это раньше УАЗ был машиной, а теперь настоящий отстой, который сам воспламеняется, об этом много историй в инете, почитайте и поймете сами.
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