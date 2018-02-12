Католическая скрепа спасет липчан от разводов

14 февраля липецкий ЗАГС не примет заявлений о расторжении брака.

Сегодня на брифинге в мэрии начальник управления ЗАГС Липецка Галина Белкина сообщила, что в этом году, как и в прошлом, будет два Дня без разводов.



Первый День без разводов будет 14 февраля. Во всемирный День всех влюбленных, или в День святого Валентина (к этому католическому празднику у РПЦ негативное отношение). Поэтому в России в пику этой "скрепе" ввели свой собственный праздник, День любви, семьи и верности, отмечаемый 8 июля, когда православные отмечают День Петра и Февронии. Поэтому в липецком ЗАГСе не будут разводить горожан и в этот день.

