Общество

сегодня, 12:36

Католическая скрепа спасет липчан от разводов

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#развод
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Католическая скрепа спасет липчан от разводов

14 февраля липецкий ЗАГС не примет заявлений о расторжении брака.

Сегодня на брифинге в мэрии начальник управления ЗАГС Липецка Галина Белкина сообщила, что в этом году, как и в прошлом, будет два Дня без разводов.

Первый День без разводов будет 14 февраля. Во всемирный День всех влюбленных, или в День святого Валентина (к этому католическому празднику у РПЦ негативное отношение). Поэтому в России в пику этой "скрепе" ввели свой собственный праздник, День любви, семьи и верности, отмечаемый 8 июля, когда православные отмечают День Петра и Февронии. Поэтому в липецком ЗАГСе не будут разводить горожан и в этот день.     
4 649
#развод
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Комментарии (4)

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Липчанин.

11 минут назад
Нужно проверить какой веры эта дибилка Белкина ! 14 февраля праздник голубых котоликов . Уних почти все свещеники гомосеки.
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иван77

36 минут назад
Идиотский праздник.Сначала как животные трахаются,типа любовь у них.,потом разбегаются.клоуны вся руси.
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не знаток но

47 минут назад
католичество-это ересь,у нас русских православная вера, это наша 1000 летняя история. Не надо заниматься прозелитизмом.
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Неавтофанат

53 минуты назад
Не регистрировать брак без справки, что побывали на молебне в Муроме. 30-летних соискателей регистрировать в сельских советах, нашлись непорочные в белых платьях.
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