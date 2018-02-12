Общество

вчера, 20:24

Среди победителей конкурса «Лидеры России» липчан нет

7 645
#лидеры России
Среди победителей конкурса «Лидеры России» липчан нет

До финала добрался лишь один липчанин, но победителем не стал

Сегодня в Сочи объявлены 103 победителя конкурса «Лидеры России». 

11 февраля в Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» состоялось торжественное закрытие финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Все 300 участников награждаются образовательными грантами, а 103 победителя с наилучшими результатами получают наставников.

В конкурсе участвовали около трех десятков липчан, до финала добрались – 6, а в финал вышел лишь один - директор МУП "Липецкпассажиртранс» Константин Власов.

В итоге Константин Власов не стал победителем, но оказался в числе 300 счастливчиков, которые получат по 1 миллиону рублей на повышение образовательного уровня.

Фото: лидерыроссии.рф

7 645
#лидеры России

Комментарии (7)

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гость

50 минут назад
если проигравшим счастливчикам дают по ляму, а победителям наставника, то в данной ситуации лучше быть проигравшим
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...

вчера, 23:56
обкакался очередной баран тербунский... и ему ещё лям на сено дали...
ответить

Нет лидера

вчера, 23:11
А где Трофимен он же настоящий лже лидер, самый умный и продвинутый едродепутат показушник.
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Зона свободная от талантов

вчера, 22:42
А где есть липчане? Их нигде нет. В правительстве нет, в Администрации президента нет, среди ученых тоже нет, среди деятелей культуры нет... Поехали некоторые во Владимирскую область, опозорились, почти всех осудили.
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скорей бы

вчера, 21:25
Может Липецк скоро зачистят,как Дагестан..?
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Злой

вчера, 21:24
Липчане будут первые в номинации утырок России
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цирк

вчера, 21:03
все в ,,папу,, олега -бездари
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