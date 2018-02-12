Среди победителей конкурса «Лидеры России» липчан нет

До финала добрался лишь один липчанин, но победителем не стал

Сегодня в Сочи объявлены 103 победителя конкурса «Лидеры России».

11 февраля в Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» состоялось торжественное закрытие финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Все 300 участников награждаются образовательными грантами, а 103 победителя с наилучшими результатами получают наставников.

В конкурсе участвовали около трех десятков липчан, до финала добрались – 6, а в финал вышел лишь один - директор МУП "Липецкпассажиртранс» Константин Власов.

В итоге Константин Власов не стал победителем, но оказался в числе 300 счастливчиков, которые получат по 1 миллиону рублей на повышение образовательного уровня.

Фото: лидерыроссии.рф