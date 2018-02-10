Общество

вчера, 21:59

Предложения по благоустройству внесли более 2000 горожан

4 340
#благоустройство #ЖКХ

Уже завтра общественная комиссия приступит к изучению заявок.

В Липецкой области завершили работу пункты приема предложений по благоустройству общественных пространств. Как сообщает региональное управление ЖКХ, по последним данным, своё мнение высказали уже более двух тысяч граждан.

К изучению поступивших заявок общественная комиссия приступит завтра. Перечень приоритетных площадок для голосования будет опубликован в середине февраля. Само же голосование состоится 18 марта, в день выборов президента России.

Напомним, в этом году обязательным условием реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных территорий является прямое рейтинговое голосование. Жители населенных пунктов, население которых превышает 20 тысяч человек, смогут проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить. В Липецкой области – это города Липецк, Елец и Грязи.
4 340
#благоустройство #ЖКХ

Комментарии (4)

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Пиваркин

вчера, 23:59
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Свинарник у Победы

вчера, 23:50
Пятерочка рядом с Центральным рынком и огромная, грязная, аонючая помойка рядом с ней. Двор в диком состоянии: громадная лужа круглый год. Там машины тонут. Вечная грязь, мусор и летающие дырявые пакеты. Это позор! Городом такое убожество называться не может. А ведь там есть управляющая компания, которая получает деньги, но пальцем не шевелит. Где экологи, прокуроры, где мэрия?
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ддд

вчера, 23:14
Фото в районе улицы Бачурина на тракторном , хорошеет наш Тракторный!!!
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чмосквич

вчера, 23:02
Фасады домов даже на пр. Победы и Советской страшные и облезлые а ведь именно они лицо города, именно по ним проходит и проезжает основная часть горожан. А Центральный рынок с палатками и бабками с труселями, уже давно позор и посмешище города.
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