Предложения по благоустройству внесли более 2000 горожан

Уже завтра общественная комиссия приступит к изучению заявок.

В Липецкой области завершили работу пункты приема предложений по благоустройству общественных пространств. Как сообщает региональное управление ЖКХ, по последним данным, своё мнение высказали уже более двух тысяч граждан.



К изучению поступивших заявок общественная комиссия приступит завтра. Перечень приоритетных площадок для голосования будет опубликован в середине февраля. Само же голосование состоится 18 марта, в день выборов президента России.



Напомним, в этом году обязательным условием реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных территорий является прямое рейтинговое голосование. Жители населенных пунктов, население которых превышает 20 тысяч человек, смогут проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить. В Липецкой области – это города Липецк, Елец и Грязи.