Липчанка взяла «серебро» в первенстве России по тхэквондо в олимпийской категории

Тренер высшей категории Владимир Сдвижков продолжает готовить сильных бойцов.

Липчанка Виктория Овчинникова поднялась на вторую ступень пьедестала почета первенства России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 15-17 лет, которое проходит в Новочебоксарске (Чувашия). Особенно приятно, что наша «звездочка» отличилась в олимпийской весовой категории до 59 кг.

Виктория выиграла три схватки у соперниц из Краснодарского края, Северной Осетии и Челябинской области.

В финале соперницей Овчинниковой стала Лилия Хузина из Санкт-Петербурга. Бой был почти равным, но в концовке невская спортсменка, которую тренирует Андрей Пак, сумела склонить чашу весов в свою пользу.

Третье место заняли две челябинские тхэквондистки 3 место Елизавета Суркова и Алена Кунышова.

Второе место на юниорском первенстве России – весомое достижение, к которому Викторию привел известный тренер Владимир Сдвижков.

Именно этот наставник в свое время подготовил победительницу первых Всемирных юношеских Олимпийских Игр и Всемирной Универсиады Анастасию Валуеву. Правда, Валуева своих успехов добилась в неолимпийской категории – до 56 кг, а в категорию до 59 кг перейти так и не рискнула и рано завершила карьеру.



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