Спорт

вчера, 20:16

Липчанка взяла «серебро» в первенстве России по тхэквондо в олимпийской категории

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#Тхэквондо
Липчанка взяла «серебро» в первенстве России по тхэквондо в олимпийской категории

Тренер высшей категории Владимир Сдвижков продолжает готовить сильных бойцов.

Липчанка Виктория Овчинникова поднялась на вторую ступень пьедестала почета первенства России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 15-17 лет, которое проходит в Новочебоксарске (Чувашия). Особенно приятно, что наша «звездочка» отличилась в олимпийской весовой категории до 59 кг.

Виктория выиграла три схватки у соперниц из Краснодарского края, Северной Осетии и Челябинской области.

В финале соперницей Овчинниковой стала Лилия Хузина из Санкт-Петербурга. Бой был почти равным, но в концовке невская спортсменка, которую тренирует Андрей Пак, сумела склонить чашу весов в свою пользу.

Третье место заняли две челябинские тхэквондистки 3 место Елизавета Суркова и Алена Кунышова.

Второе место на юниорском первенстве России – весомое достижение, к которому Викторию привел известный тренер Владимир Сдвижков.

Именно этот наставник в свое время подготовил победительницу первых Всемирных юношеских Олимпийских Игр и Всемирной Универсиады Анастасию Валуеву. Правда, Валуева своих успехов добилась в неолимпийской категории – до 56 кг, а в категорию до 59 кг перейти так и не рискнула и рано завершила карьеру.

Фото https://vk.com/club81412398.

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#Тхэквондо

Комментарии (3)

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Пиваркин

сегодня, 00:01
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Бывалый

вчера, 22:33
Красава!
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липчанин

вчера, 22:08
МОЛОДЦЫ))))
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