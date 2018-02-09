Общество

15 минут назад

Атрибуты Масленицы выставили в Лебедяни

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#выставка #музей

А в Данкове выставляют старые игрушки.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в Лебедяни в Доме ремёсел до конца месяца будет работать персональная выставка Николая Манузина «Заповедные места». Уроженец села Черепянь Лебедянского района, художник всю жизнь живёт в Лебедяни. Его картины отражают любовь автора к природе своей малой родины. На полотнах (на выставке представлено более 20 работ) - пейзажи с известными историческими видами Лебедяни и заповедными уголками природы нашего региона. Кроме того, в экспозицию вошли и несколько натюрмортов.

Одновременно в Доме ремёсел можно посмотреть выставку «Время ремёсел» областного Центра событийного туризма. Она знакомит с традиционными для нашего региона ремёслами. В экспозиции: тканные на ткацком стане полотна, пояса в техниках «дёрганье», «витье», «на дощечках», вышивка «в тамбур», женский костюм, текстильная кукла. Среди более 250 экспонатов - как старинные крестильные одеяла, полотенца, костюмы, коврики, так и оригинальные, созданные участниками проекта «Эко-мастерская русского быта». Уникальность этой выставки в том, что работы выполнены не только профессиональными мастерами, но и людьми, увлечёнными изучением традиций родного края.

С 12 по 18 февраля специалисты Дома ремёсел проведут для посетителей познавательный экскурс об истории возникновения древних обрядов, существовавших у славян на Масленицу. На выставке будут представлены неотъемлемые атрибуты праздника: декорации, костюмы и предметы быта, которые использовали наши предки для проведения обрядов. Постановка позволит посетителям погрузиться в атмосферу праздника и сделать художественное фото на память.

А в Данковском краеведческом музее открылась выставка "Новая жизнь старых игрушек". Как сообщает газета "Заветы Ильича", побывав на этой выставке, можно еще раз убедиться, что народная глиняная игрушка относится к наиболее интересным предметам материальной культуры XVII-XX веков.

Организаторы выставки - археологический отдел Липецкого областного краеведческого музея и Государственная дирекция по охране культурного наследия - представили вниманию данковчан экспозицию с археологическими находками, сделанными на территории Липецкой области, и с их «репликами» - современными аналогами. Авторы не ставили задачу сделать идеальную копию каждого фрагмента. Их целью было изучение пластических приёмов старых мастеров, а также введение старых мотивов в круг современных сюжетов. Традиционные глиняные игрушки XVII-XX веков - птички, бабы, кони, всадники, домашние животные и др.

Всего на выставке представлено около 300 экспонатов. Особую ценность представляют археологические находки с Романовского городища. Выставка будет работать в течение двух месяцев.
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#выставка #музей

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