Новое управление администрации Липецкой области получило начальника

Теперь у нас две структуры охраняют культурное наследие.

Как сообщили в администрации Липецкой области, в должности начальника вновь созданного управления по охране объектов культурного наследия утвержден 57-летний Игорь Маленко, ранее работавший с приставкой «и.о.».

Управление по охране культурного наследия было создано в январе 2018 года в соответствие с постановлением главы администрации региона Олега Королева. Ранее оно было структурным подразделением областного управления культуры и туризм.

Игорь Маленко родился в 1960 году в Уссурийске Приморского края. В 1982 году окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности «Учитель французского и немецкого языков», затем Высшую комсомольскую школу, получив высшее политическое образование. Трудовую деятельность начал в 1982 году учителем в школе №54 Липецка. Затем служил в рядах Советской Армии. В 1983 году работал учителем в липецкой школе №25. В этом же году стал секретарем комсомольской организации СПТУ №6 областного центра. С 1985 года - слушатель ВКШ при ЦК ВЛКСМ. С 1987-го по 1991 год - на руководящих должностях Липецкого обкома ВЛКСМ. В 1991-1992 годах трудился в «НПО РАПС». С июля 1992-го занимал руководящие посты в различных финансовых и бизнес-структурах. В 2004-2005 годах - представитель в Липецкой области НП «Инвестиционное агентство ЦФО». С 2005-го по 2009 год - региональный менеджер «Фонда содействия социально-экономическому развитию регионов ЦФО». С января 2009 года до настоящего назначения занимал должность начальника управления инвестиций и международных связей Липецкой области.

Добавим, что охраной культурного наследия в регионе занимается также Госдирекция по охране памятников и культурного наследия, которую возглавляет Андрей Найденов.