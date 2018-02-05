Общество

сегодня, 11:28

Новое управление администрации Липецкой области получило начальника

15 1390
#Культурное наследие #администрация
Новое управление администрации Липецкой области получило начальника

Теперь у нас две структуры охраняют культурное наследие.

Как сообщили в администрации Липецкой области, в должности начальника вновь созданного управления по охране объектов культурного наследия утвержден 57-летний Игорь Маленко, ранее работавший с приставкой «и.о.».

Управление по охране культурного наследия было создано в январе 2018 года в соответствие с постановлением главы администрации региона Олега Королева. Ранее оно было структурным подразделением областного управления культуры и туризм.

Игорь Маленко родился в 1960 году в Уссурийске Приморского края. В 1982 году окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности «Учитель французского и немецкого языков», затем Высшую комсомольскую школу, получив высшее политическое образование. Трудовую деятельность начал в 1982 году учителем в школе №54 Липецка. Затем служил в рядах Советской Армии. В 1983 году работал учителем в липецкой школе №25. В этом же году стал секретарем комсомольской организации СПТУ №6 областного центра. С 1985 года - слушатель ВКШ при ЦК ВЛКСМ. С 1987-го по 1991 год - на руководящих должностях Липецкого обкома ВЛКСМ. В 1991-1992 годах трудился в «НПО РАПС». С июля 1992-го занимал руководящие посты в различных финансовых и бизнес-структурах. В 2004-2005 годах - представитель в Липецкой области НП «Инвестиционное агентство ЦФО». С 2005-го по 2009 год - региональный менеджер «Фонда содействия социально-экономическому развитию регионов ЦФО». С января 2009 года до настоящего назначения занимал должность начальника управления инвестиций и международных связей Липецкой области.

Добавим, что охраной культурного наследия в регионе занимается также Госдирекция по охране памятников и культурного наследия, которую возглавляет Андрей Найденов.

15 1390
#Культурное наследие #администрация

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

медведев

8 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
ответить

Вот так плодят чиновников

10 минут назад
Новое управление создали. А к нему новый штат, а не один начальник.
ответить

В СССР в армии служили 2 недели ?

16 минут назад
интересно, как он служил в армии ( 1982 году учителем в школе №54 Липецка. Затем служил в рядах Советской Армии. В 1983 году работал учителем в липецкой школе №25. )
ответить

цирк

22 минуты назад
он что, зтот ,,учитель,, из армии был срочно комиссован что ль за энурез и теперь будет копать дальше ту траншею в не куда, о которой докладывала голикова-одни бездари нелегитимные ,зато свои.
ответить

Боцман

22 минуты назад
А где фото поциента ?
ответить

Бригада

23 минуты назад
зону не зону, а пацану есть что скрывать про свои дела в 90 е
ответить

ШИЗО

26 минут назад
Бригада, может зону топтал? 10-ка строгача - авторитетная тема.
ответить

1

26 минут назад
в 2000 годы замом мэра Гулевского был известный Юрий Анатольевич Ц. В 1992-95 годах он был замом авторитета Федула
ответить

Бригада

28 минут назад
с 1992 по 2004 год биография - пустой лист . Где он был все бандитские 90-е годы ? В МММ работал и Русский Дом Селенга ? Или состоял в бригаде Коли Бирюка ?
ответить

Школа

34 минуты назад
Очередной деятель" ни о чём" Маленко -известный в городе примазыватель к тёплой обстановке, слабограмотный и недалёкий, но хитрый и пронырливый. Знаменитая липецкая кадровая селекция здесь выступает как классика жанра. А Найдёнову Андрею, конечно, этот парашютист не нужен в принципе, равно как и культурному наследию, но что тут скажешь?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

За подделку удостоверения сотрудника полиции липчанин приговорен к 8 месяцам ограничения свободы
#подделка документов
1
За подделку удостоверения сотрудника полиции липчанин приговорен к 8 месяцам ограничения свободы

19 минут назад

Общество
ОГУП «ЛОКК» переходит под внешнее управление?
#ОГУП "ЛОКК" #ООО "ДомКом Инвест" #ЖКХ
1
ОГУП «ЛОКК» переходит под внешнее управление?

25 минут назад

Общество
В Лебедяни выберут рыцаря года
#конкурс
4
В Лебедяни выберут рыцаря года

34 минуты назад

Общество
Новые или старые «Липецкие зори»: голосование завершено
#опрос #выпускной
2
Новые или старые «Липецкие зори»: голосование завершено

41 минуту назад

Общество
Карантин объявлен в 32-х школах Липецка
#карантин #ОРВИ #грипп
17
Карантин объявлен в 32-х школах Липецка

сегодня, 11:38

Общество
Продленка организована в липецкой библиотеке
#продленка
3
Продленка организована в липецкой библиотеке

сегодня, 11:36

Общество