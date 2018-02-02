В России

вчера, 19:27

В России зафиксировали рекордное количество суицидального контента

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В России зафиксировали рекордное количество суицидального контента

Роспотребнадзор зафиксировал рекордное количество суицидального контента.

В 2017-м надзорный орган проверил на наличие запрещенной информации более 22,8 тыс., в 2016-м — 4,8 тыс. В 95% случаев материалы были признаны незаконными, так как содержали описания способов совершения самоубийства или призывы к суициду. 

«Наша статистика показывает, что 2017 год стал рекордным по числу случаев распространения в соцсетях призывов к суициду среди детей», — рассказал газете «Известия» руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов.

По словам экспертов, всплеск жалоб связан с активностью «групп смерти» в Сети и борьбой с ними. Жалобы на онлайн-ресурсы, пропагандирующие суицид идут как от обычных граждан, так и от юрлиц, индивидуальных предпринимателей, госорганов.

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