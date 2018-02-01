Общество

9 минут назад

Жители девятиэтажного дома третий день сидят без газа в Липецке

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#газ
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Жители девятиэтажного дома третий день сидят без газа в Липецке


Владельцам двух квартир, в которые не могут попасть газовщики, грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Третьи сутки жильцы части квартир пятого подъезда дома № 35 на улице Стаханова не могут пользоваться газом. Заложником ситуации стал и 80-летний пенсионер, который не может ни приготовить, ни разогреть еду.

За разъяснением ситуации мы обратились к газовщикам. Как рассказала GOROD48 советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова, в этом доме проходило техническое обслуживание. После опрессовки по стояку начало падать давление.

- Наши специалисты уже несколько дней не могут проверить все квартиры, на данный момент их осталось две, - отметила Татьяна Семенова. – Информацию о них мы передали в управляющую компанию, которая занимается поиском владельцев жилья. При этом допуска к проверке оборудования в одной из них у нас не было уже с 2014 года. И пока наши специалисты не проверят их, мы не сможем восстановить газоснабжения этого стояка.

Татьяна Семенова, напомнила, что в России действует административное наказание за недопуск к проверке газового оборудования специализированных организаций. Размер штрафа за это нарушения составляет от одной до двух тысяч рублей.

За одиннадцать месяц прошлого года газовщиками было направлено 155 заявлений в жилищную инспекцию для привлечения к ответственности таких нарушителей.

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#газ
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