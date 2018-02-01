Липецкий священник построил храм из снега

в детском саду

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mitropolia-lip.ru

Как сообщили в липецкой митрополии, клирик храма преподобного Серафима Саровского иерей Михаил Красильников провел встречу с воспитанниками детского сада №25 Липецка.Отец Михаил рассказал дошкольникам о житии святых, которые будучи людьми добрыми и богоугодными, соблюдали посты, помогали бедным и больным, принимали странников.В завершение встречи во дворе детского сада дети вместе со священником построили из снега храм Божий, водрузив на куполе храма крест - главный символ христианства.