Общество

51 минуту назад

Липецкий священник построил храм из снега

10 425
#священник #церковь
Липецкий священник построил храм из снега

в детском саду

Как сообщили в липецкой митрополии, клирик храма преподобного Серафима Саровского иерей Михаил Красильников провел встречу с воспитанниками детского сада №25 Липецка.

Отец Михаил рассказал дошкольникам о житии святых, которые будучи людьми добрыми и богоугодными, соблюдали посты, помогали бедным и больным, принимали странников.

В завершение встречи во дворе детского сада дети вместе со священником построили из снега храм Божий, водрузив на куполе храма крест - главный символ христианства.

Фото: mitropolia-lip.ru

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#священник #церковь

Комментарии (10)

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построили из снега храм Божий

3 минуты назад
Ну вот, хоть один здравомыслящий священник который построил храм из снега, а не за наши налоги! Лучше школу или садик из кирпичиков для детей и подрастающего поколения! P.S: оказывается еще есть * священники!
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Анастасия Рубленко

8 минут назад
и сколько он взял за постройку этого храма? миллиардов 50, не меньше
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Анастасия Рубленко

9 минут назад
и сколько он взял за постройку этого храма? миллиардов 50, не меньше
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Л

16 минут назад
гость, сам понимаешь, что пишешь? Народ в войне победил с верой в Бога, а ты о каком-то рабстве плетёшь...
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Гражданин РФ

26 минут назад
Как хорошо, что есть такие светлые люди для наших детей. Только на них все наши надежды в светлое доброе будущее!!! Истина!!!
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Липчанка

29 минут назад
Гость, сама не являюсь набожной, но чувства верующих надо уважать. Светлана и Вас понесло куда то. Это личное дело каждого верить или нет.
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женщина

29 минут назад
гость, как тебя жаль! Как тебе трудно жить с такой злобой и ненавистью! Ты * ,и увидишь,какой свет идёт от этого священника! На этом фото радость жизни!
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женщина

31 минуту назад
гость, как тебя жаль! Как тебе трудно жить с такой злобой и ненавистью! Ты * ,и увидишь,какой свет идёт от этого священника! На этом фото радость жизни!
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Светлана

34 минуты назад
Знакома с отцом Михаилом. Светлый человек, по-настоящему верующий и любящий Бога. Те, кто не считает себя рабом Бога всемилостивого, который есть любовь, являются рабами врага рода человеческого и живут по указке лукавого. А детей с рождения надо воспитывать в любви к Богу, в-первую очередь, а уж потом к родителям и к людям.
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гость

41 минуту назад
вот так уже с детства детей * к рабству/молчанию/смирению овечек...вырастут так же будут на коленях ползать...почему все попы чернявые?
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