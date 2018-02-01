Общество
51 минуту назад
Липецкий священник построил храм из снега
10 425
в детском саду
Как сообщили в липецкой митрополии, клирик храма преподобного Серафима Саровского иерей Михаил Красильников провел встречу с воспитанниками детского сада №25 Липецка.
Отец Михаил рассказал дошкольникам о житии святых, которые будучи людьми добрыми и богоугодными, соблюдали посты, помогали бедным и больным, принимали странников.
В завершение встречи во дворе детского сада дети вместе со священником построили из снега храм Божий, водрузив на куполе храма крест - главный символ христианства.
Фото: mitropolia-lip.ru
Отец Михаил рассказал дошкольникам о житии святых, которые будучи людьми добрыми и богоугодными, соблюдали посты, помогали бедным и больным, принимали странников.
В завершение встречи во дворе детского сада дети вместе со священником построили из снега храм Божий, водрузив на куполе храма крест - главный символ христианства.
Фото: mitropolia-lip.ru
10 425
построили из снега храм Божий
Анастасия Рубленко
Анастасия Рубленко
Л
Гражданин РФ
Липчанка
женщина
женщина
Светлана
гость