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В Липецкой области отметили 25-летие казачьей станицы

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#казачество #станица
В Липецкой области отметили 25-летие казачьей станицы

Казачье мероприятие прошло в Данковском районе

Посвящено мероприятие было 25-летию со дня образования станицы данковских казаков и началу возрождения казачества на Данковской земле.

При большом скоплении почитателей духовности и любителей казачьей культуры свой талант показали коллективы станицы: казачий ансамбль «Вольный ветер», учащиеся воскресной школы Георгиевского храма, ансамбль «Донцы» казачьего класса лицея №4, учащиеся казачьих классов сёл Воскресенское и Спешнево-Ивановское, спортивный клуб «Ермак», казачий театр «Тихий Дон», ансамбль духовной песни «Благовест», клуб фланкировки, хореографические коллективы лицея №4, а также солисты – Максим Дмитренко, Татьяна Бензель и Вадим Погребной.

Перед началом концерта зрители могли понаблюдать за мастерством учащихся казачьих классов в сборке-разборке автомата. На юбилейное мероприятие были приглашены гости: казачий ансамбль песни и пляски «Станица православная» из Рязанской области, «народные» ансамбли «Оберег» и «Казачий разъезд», сообщили в администрации Данковского района.

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#казачество #станица

Комментарии (2)

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название станицы

7 минут назад
дуроваляние
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маша

52 минуты назад
как станица называется?
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