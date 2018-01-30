Общество
53 минуты назад
Липчанам не нужно платить за проверку газового оборудования
А деньги за уже оплаченные счета можно вернуть.
Жильцы многоквартирных домов не обязаны платить за проверку общедомового газового оборудования. На этой позиции настаивает глава региональной Государственной жилищной инспекции Денис Надеев.
- Более 1 000 обращений поступило нам по вопросу оплаты счетов на проверку ВДГО. По каждому дому мы проводим расследование. В ходе проверок мы выдаем предписание о прекращении начислений. Наша позиция однозначная: проверка общедомового газового оборудования включена в счет платы за техническую диагностику ВДГО, - указывает Денис Надеев. - Вопрос оплаты по ВДГО стоит сейчас остро. У нас есть большие судебные разбирательства с управляющими компаниями: направлено более 60 исковых заявлений, половина из них уже разрешена в нашу пользу. Претензии связаны с обжалованиями общедомовых собраний, где жильцы домов якобы принимали решение о дополнительной оплате за проверки оборудования. Протоколы признаны недействительными. Впрочем, иногда наши штрафы за неисполнение предписания отменяет суд. Причина в том, что в договоре управления была спорная срока о праве управляющей компании взимать дополнительные платежи. Но мы намерены отстаивать свою точку зрения в Верховном суде России.
Денис Надеев спешит успокоить тех, кто не знает, что ему делать с пришедшим счетом за проверку газового оборудования. Платить по нему не надо, зато стоит позвонить или написать в Государственную жилищную инспекцию. Ни одно обращение там обещают не оставить без внимания.
Вместе с этим жильцам МКД стоит внимательно читать те договора обслуживания, которые они подписывают с управляющими компаниями. Если в документах указано, что жильцы допускают взимание дополнительных платежей, то со счетами стоит смириться. Впрочем, и сами договора можно оспорить. Для этого нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Ведомство проведет проверку легитимности бумаг. Если окажется, что общедомовое собрание не утверждало положения о дополнительных платах, то протокол отменят. Тогда будет вынесено представление о перерасчете.
Напомним, что ранее прокурор Липецкой области вынес представление администрации Липецкой области. Люди в погонах выяснили, что газовое оборудование в жилых дома проверяли частные лавочки по несоответствующей закону методике.
- Диагностика газового оборудования — необходимая мера. Это вопрос безопасности жильцов домов, проверка оборудования может предотвратить аварийные ситуации. Ее должны проводить специалисты. Методика проверки газового оборудования нигде не утверждена, разрешения на работу по обследованию ВДГО выдает Ростехнадзор. Он аккредитует специалистов и организации. В наши полномочия входит проверка того, проведена диагностика или нет. Результаты диагностики могут быть обжалованы только в суде. Потому что мы не можем не доверять аккредитованной организации. Вместе с этим, наше ведомство совместно с управлением ЖКХ и прокуратурой Липецкой области приняло решение провести по ряду домов повторную диагностику, потому что у нас есть сомнения в том, что она имела место. Вполне возможно, что газовое оборудование «проверили» только на бумаге. Сейчас идет работа по получению аккредитации на проверку ВДГО ведомственным учреждением. Эта организация и перепроверит проблемные дома. Если есть недобросовестные компании, которые проверяют важные объекты только на бумаге, то мы будем принимать самые строгие меры. Прокуратура нам в этом поможет, - уверен глава ГЖИ.
- Более 1 000 обращений поступило нам по вопросу оплаты счетов на проверку ВДГО. По каждому дому мы проводим расследование. В ходе проверок мы выдаем предписание о прекращении начислений. Наша позиция однозначная: проверка общедомового газового оборудования включена в счет платы за техническую диагностику ВДГО, - указывает Денис Надеев. - Вопрос оплаты по ВДГО стоит сейчас остро. У нас есть большие судебные разбирательства с управляющими компаниями: направлено более 60 исковых заявлений, половина из них уже разрешена в нашу пользу. Претензии связаны с обжалованиями общедомовых собраний, где жильцы домов якобы принимали решение о дополнительной оплате за проверки оборудования. Протоколы признаны недействительными. Впрочем, иногда наши штрафы за неисполнение предписания отменяет суд. Причина в том, что в договоре управления была спорная срока о праве управляющей компании взимать дополнительные платежи. Но мы намерены отстаивать свою точку зрения в Верховном суде России.
Денис Надеев спешит успокоить тех, кто не знает, что ему делать с пришедшим счетом за проверку газового оборудования. Платить по нему не надо, зато стоит позвонить или написать в Государственную жилищную инспекцию. Ни одно обращение там обещают не оставить без внимания.
Вместе с этим жильцам МКД стоит внимательно читать те договора обслуживания, которые они подписывают с управляющими компаниями. Если в документах указано, что жильцы допускают взимание дополнительных платежей, то со счетами стоит смириться. Впрочем, и сами договора можно оспорить. Для этого нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Ведомство проведет проверку легитимности бумаг. Если окажется, что общедомовое собрание не утверждало положения о дополнительных платах, то протокол отменят. Тогда будет вынесено представление о перерасчете.
Напомним, что ранее прокурор Липецкой области вынес представление администрации Липецкой области. Люди в погонах выяснили, что газовое оборудование в жилых дома проверяли частные лавочки по несоответствующей закону методике.
- Диагностика газового оборудования — необходимая мера. Это вопрос безопасности жильцов домов, проверка оборудования может предотвратить аварийные ситуации. Ее должны проводить специалисты. Методика проверки газового оборудования нигде не утверждена, разрешения на работу по обследованию ВДГО выдает Ростехнадзор. Он аккредитует специалистов и организации. В наши полномочия входит проверка того, проведена диагностика или нет. Результаты диагностики могут быть обжалованы только в суде. Потому что мы не можем не доверять аккредитованной организации. Вместе с этим, наше ведомство совместно с управлением ЖКХ и прокуратурой Липецкой области приняло решение провести по ряду домов повторную диагностику, потому что у нас есть сомнения в том, что она имела место. Вполне возможно, что газовое оборудование «проверили» только на бумаге. Сейчас идет работа по получению аккредитации на проверку ВДГО ведомственным учреждением. Эта организация и перепроверит проблемные дома. Если есть недобросовестные компании, которые проверяют важные объекты только на бумаге, то мы будем принимать самые строгие меры. Прокуратура нам в этом поможет, - уверен глава ГЖИ.
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