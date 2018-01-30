Культура

сегодня, 10:45

В Липецке ставят историю принца Датского

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#театр #библиотека
В Липецке ставят историю принца Датского

В Липецке продолжает работать "Театр в библиотеке" .

"Театр в библиотеке" снова приглашает липчан попробовать себя в роли актеров.

Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, на этот раз пьеса, которую выбрали для читки, принадлежит перу болгарского поэта и драматурга Недялко Йорданова. Это история принца Датского с точки зрения второстепенных персонажей. Организационное собрание состоится 8 февраля. Дальше все как в театре – распределение ролей и назначение репетиций. 

Читка — это своеобразный спектакль. Нет декораций и костюмов, но есть ваше воображение. Нет мизансцен, но есть актёры, которые создают характеры персонажей. Есть текст, который оживает в речи артистов, есть мысль, которую стремится донести в своём разборе режиссёр.  Режиссёр постановки - Геннадий Колосов. 
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#театр #библиотека

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