В Липецке ставят историю принца Датского

В Липецке продолжает работать "Театр в библиотеке" .

"Театр в библиотеке" снова приглашает липчан попробовать себя в роли актеров.



Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, на этот раз пьеса, которую выбрали для читки, принадлежит перу болгарского поэта и драматурга Недялко Йорданова. Это история принца Датского с точки зрения второстепенных персонажей. Организационное собрание состоится 8 февраля. Дальше все как в театре – распределение ролей и назначение репетиций.



Читка — это своеобразный спектакль. Нет декораций и костюмов, но есть ваше воображение. Нет мизансцен, но есть актёры, которые создают характеры персонажей. Есть текст, который оживает в речи артистов, есть мысль, которую стремится донести в своём разборе режиссёр. Режиссёр постановки - Геннадий Колосов.