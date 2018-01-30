Общество

сегодня, 10:43

Улицу Ленина и Нижний парк соединит каскадная лестница

15 1432
#благоустройство
Улицу Ленина и Нижний парк соединит каскадная лестница

«Лунное озеро» и каскадная лестница, соединяющая улицу Ленина и Нижний парк - эти объекты появятся в Липецке на втором году «парковой пятилетки». Перспективы развития одного из любимых мест отдыха липчан обсудили руководители города и региона. 

В выездном совещании, которое прошло накануне в Нижнем парке, приняли участие первый вице-губернатор Юрий Божко, глава Липецка Сергей Иванов, первый вице-мэр Дмитрий Аверов, заместители главы администрации Михаил Щербаков, Евгений Павлов и руководители структурных подразделений.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сегодня продолжается расчистка от поросли и углубление русла канала, идущего от стадиона «Динамо» в сторону санатория «Липецк», где и планируется создание «Лунного озера». Специалисты отмечают, что из-за близости грунтовых вод, завершить эти работы, а также подготовить котлован необходимо до потепления. В настоящий момент представители департамента градостроительства и архитектуры консультируются с гидрогеологами. Предполагается, что в результате работ вместо заболоченной территории здесь появится водоем с благоустроенной прилегающей территорией. Первый заместитель главы Липецкой области Юрий Божко ознакомился с планом-схемой обновленного парка и внес ряд предложений.

- Качество работ и эффективность использования средств – вот о чем всем необходимо думать в первую очередь. Именно поэтому предлагаю решить, как защитить русло канала, которое мы сегодня приводим в порядок, от дальнейшего осыпания. Это могут быть габионы или бетонные стенки. Следует в уже сейчас рассчитать и практический эффект и объем вложений, - отметил первый заместитель главы Липецкой области Юрий Божко.

В свою очередь глава Липецка Сергей Иванов дал указание представителям профильных структурных подразделений рассмотреть возможные варианты приведения в порядок и территории за зоопарком, которая сегодня заболочена.

Еще один масштабный проект, к исполнению которого предстоит приступить в текущем году – строительство каскадной лестницы. Она объединит две знаковых в истории Липецка территории – старейшую улицу Ленина (Дворянская) и Нижний парк - в один маршрут, по которому смогут прогуляться не только гости, но и жители города. Как сообщил начальник управления строительства Сергей Косинов, предполагается, что на спуске, стилизованном под архитектуру XIX столетия, будут обустроены несколько смотровых площадок и организовано освещение.

- На создание этих объектов необходимо порядка 130 млн. рублей. В настоящий момент мы рассматриваем возможность, как финансирования в рамках программы создания общественных пространств, так и привлечения средств инвесторов. Фестиваль «Липецкое городище» ежегодно доказывает нам, что интерес к областному центру есть. Поэтому одной из приоритетных задач для руководства города считаю создание исторического центра отвечающего всем запросам современного туриста, - подвел итог совещания глава Липецка Сергей Иванов.

Городские парки должны превратиться в современные и экологически чистые места для отдыха людей всех возрастов и увлечений. Такую задачу более года назад поставил глава администрации Липецкой области Олег Королев на состоявшемся на территории Нижнего парка совещании по вопросам развития лесопарковых зон региона.


img-big-0
img-small-0
15 1432
#благоустройство

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ну не кизди

11 минут назад
Любимое место отдыха липчан,ты с тополя рухнул что ли.
ответить

Епать Копать

14 минут назад
Это что за два торчка в капюшонах?
ответить

Прохожий

19 минут назад
Надо же! у меня с 80 годово лежит этот проект в виде чертежей. Неужели решили реализовать?!?!
ответить

это как салютики

26 минут назад
опять деньги на ветер
ответить

ужас

35 минут назад
Хорошая идея! Если бы только она реализовалась!
ответить

Александр

35 минут назад
и про станцию метро не забудьте.
ответить

777

56 минут назад
А был ли аукцион по расчистке русла??Кто делает расчитку? На каких основаниях и за какие деньги. Экскаватор то новенький, не под это ли дело и был куплен???
ответить

в нашем Шанхае

сегодня, 11:07
Новый год начинвется, по заведеной традиции, с прожектёрства.
ответить

ГОРЕ-МЭР

сегодня, 11:05
Так тербунский Серёжа всем год назад пообещал отрыть Лунное озеро. А ещё грозился прошлой зимой сделать горизонтальное бурение.
ответить

ГОРЕ-МЭРУ

сегодня, 11:02
Вот нахрена консультироваться с гидрогеологами, когда уже п*р*и Гулевском отвали лимон рублей курянам за гидромониторинг Нижнего парка ???????????????? Ну сплошная некомпетентнасть везде тербунских дибилов.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В магазине торговали просроченным детским питанием
#торговля #просрочка
В магазине торговали просроченным детским питанием

12 минут назад

Общество
В Липецке снова ограничат розничную продажу алкоголя
#алкоголь
В Липецке снова ограничат розничную продажу алкоголя

20 минут назад

Общество
В Липецкой области определяют границы зон подтопления
#экология #паводок
В Липецкой области определяют границы зон подтопления

25 минут назад

Общество
Сергей Иванов: «С НЛМК мы вели речь о ста миллионах рублей»
#концессия
4
Сергей Иванов: «С НЛМК мы вели речь о ста миллионах рублей»

30 минут назад

Общество
Уборка снега в Липецке стала вызывать меньше нареканий
#снег #ЖКХ #ГЖИ
2
Уборка снега в Липецке стала вызывать меньше нареканий

30 минут назад

Общество
Лишенные лицензии «управляшки» продолжают работать в Липецке
#управляющая компания #ГЖИ
2
Лишенные лицензии «управляшки» продолжают работать в Липецке

38 минут назад

Общество