Улицу Ленина и Нижний парк соединит каскадная лестница

«Лунное озеро» и каскадная лестница, соединяющая улицу Ленина и Нижний парк - эти объекты появятся в Липецке на втором году «парковой пятилетки». Перспективы развития одного из любимых мест отдыха липчан обсудили руководители города и региона.

В выездном совещании, которое прошло накануне в Нижнем парке, приняли участие первый вице-губернатор Юрий Божко, глава Липецка Сергей Иванов, первый вице-мэр Дмитрий Аверов, заместители главы администрации Михаил Щербаков, Евгений Павлов и руководители структурных подразделений.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сегодня продолжается расчистка от поросли и углубление русла канала, идущего от стадиона «Динамо» в сторону санатория «Липецк», где и планируется создание «Лунного озера». Специалисты отмечают, что из-за близости грунтовых вод, завершить эти работы, а также подготовить котлован необходимо до потепления. В настоящий момент представители департамента градостроительства и архитектуры консультируются с гидрогеологами. Предполагается, что в результате работ вместо заболоченной территории здесь появится водоем с благоустроенной прилегающей территорией. Первый заместитель главы Липецкой области Юрий Божко ознакомился с планом-схемой обновленного парка и внес ряд предложений.

- Качество работ и эффективность использования средств – вот о чем всем необходимо думать в первую очередь. Именно поэтому предлагаю решить, как защитить русло канала, которое мы сегодня приводим в порядок, от дальнейшего осыпания. Это могут быть габионы или бетонные стенки. Следует в уже сейчас рассчитать и практический эффект и объем вложений, - отметил первый заместитель главы Липецкой области Юрий Божко.

В свою очередь глава Липецка Сергей Иванов дал указание представителям профильных структурных подразделений рассмотреть возможные варианты приведения в порядок и территории за зоопарком, которая сегодня заболочена.

Еще один масштабный проект, к исполнению которого предстоит приступить в текущем году – строительство каскадной лестницы. Она объединит две знаковых в истории Липецка территории – старейшую улицу Ленина (Дворянская) и Нижний парк - в один маршрут, по которому смогут прогуляться не только гости, но и жители города. Как сообщил начальник управления строительства Сергей Косинов, предполагается, что на спуске, стилизованном под архитектуру XIX столетия, будут обустроены несколько смотровых площадок и организовано освещение.

- На создание этих объектов необходимо порядка 130 млн. рублей. В настоящий момент мы рассматриваем возможность, как финансирования в рамках программы создания общественных пространств, так и привлечения средств инвесторов. Фестиваль «Липецкое городище» ежегодно доказывает нам, что интерес к областному центру есть. Поэтому одной из приоритетных задач для руководства города считаю создание исторического центра отвечающего всем запросам современного туриста, - подвел итог совещания глава Липецка Сергей Иванов.

Городские парки должны превратиться в современные и экологически чистые места для отдыха людей всех возрастов и увлечений. Такую задачу более года назад поставил глава администрации Липецкой области Олег Королев на состоявшемся на территории Нижнего парка совещании по вопросам развития лесопарковых зон региона.



