сегодня, 10:43
Улицу Ленина и Нижний парк соединит каскадная лестница
«Лунное озеро» и каскадная лестница, соединяющая улицу Ленина и Нижний парк - эти объекты появятся в Липецке на втором году «парковой пятилетки». Перспективы развития одного из любимых мест отдыха липчан обсудили руководители города и региона.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сегодня продолжается расчистка от поросли и углубление русла канала, идущего от стадиона «Динамо» в сторону санатория «Липецк», где и планируется создание «Лунного озера». Специалисты отмечают, что из-за близости грунтовых вод, завершить эти работы, а также подготовить котлован необходимо до потепления. В настоящий момент представители департамента градостроительства и архитектуры консультируются с гидрогеологами. Предполагается, что в результате работ вместо заболоченной территории здесь появится водоем с благоустроенной прилегающей территорией. Первый заместитель главы Липецкой области Юрий Божко ознакомился с планом-схемой обновленного парка и внес ряд предложений.
- Качество работ и эффективность использования средств – вот о чем всем необходимо думать в первую очередь. Именно поэтому предлагаю решить, как защитить русло канала, которое мы сегодня приводим в порядок, от дальнейшего осыпания. Это могут быть габионы или бетонные стенки. Следует в уже сейчас рассчитать и практический эффект и объем вложений, - отметил первый заместитель главы Липецкой области Юрий Божко.
В свою очередь глава Липецка Сергей Иванов дал указание представителям профильных структурных подразделений рассмотреть возможные варианты приведения в порядок и территории за зоопарком, которая сегодня заболочена.
Еще один масштабный проект, к исполнению которого предстоит приступить в текущем году – строительство каскадной лестницы. Она объединит две знаковых в истории Липецка территории – старейшую улицу Ленина (Дворянская) и Нижний парк - в один маршрут, по которому смогут прогуляться не только гости, но и жители города. Как сообщил начальник управления строительства Сергей Косинов, предполагается, что на спуске, стилизованном под архитектуру XIX столетия, будут обустроены несколько смотровых площадок и организовано освещение.
- На создание этих объектов необходимо порядка 130 млн. рублей. В настоящий момент мы рассматриваем возможность, как финансирования в рамках программы создания общественных пространств, так и привлечения средств инвесторов. Фестиваль «Липецкое городище» ежегодно доказывает нам, что интерес к областному центру есть. Поэтому одной из приоритетных задач для руководства города считаю создание исторического центра отвечающего всем запросам современного туриста, - подвел итог совещания глава Липецка Сергей Иванов.
Городские парки должны превратиться в современные и экологически чистые места для отдыха людей всех возрастов и увлечений. Такую задачу более года назад поставил глава администрации Липецкой области Олег Королев на состоявшемся на территории Нижнего парка совещании по вопросам развития лесопарковых зон региона.
Ну не кизди
Епать Копать
Прохожий
это как салютики
ужас
Александр
777
в нашем Шанхае
ГОРЕ-МЭР
ГОРЕ-МЭРУ