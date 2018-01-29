В Липецке на карантин ушли 16 школ

Но в 15 школах занятия приостановлены частично.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 29 января частичный карантин объявлен уже в 15-ти школах Липецка, в общей сложности в них закрыты 74 класса. Частично приостановлены занятия в школах № 5, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 33, 37, 38, 40, 51, 52, 65, 77. Причём в школе №33 не учится вся первая смена.

Кроме того, в Липецке карантин объявлен в одной школе полностью - с 25 по 31 января закрыта школа №68, в ней не учатся все 44 класса.

То есть всего на данный момент в 16 школах города не учатся 118 классов.

Директорам общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.